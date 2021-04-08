Украинка в Москве стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Украинка Ирина Деха завоевала три золотые медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который в эти дни проходит в Москве.

24-летняя харьковчанка стала абсолютной чемпионкой в весовой категории до 76 кг, показав лучший результат в рывке (113 кг), толчке (135 кг) и в сумме двоеборья (248 кг).

Результаты выступлений

Украинка в борьбе за титул сильнейшей тяжелоатлетки континента опередила россиянок Яну Сотиеву (246 кг по сумме двоеборья) и Анастасию Романову (243 кг).

Согласно регламенту на чемпионатах Европы вручаются отдельно медали как за каждый вид двоеборья, так и за сумму. Таким образом в активе нашей соотечественницы три "золота".

Рывок:

Толчок:

Церемония награждения:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее золотую медаль чемпионата Европы по тяжелой атлетике завоевала харьковчанка Камила Конотоп. Девушка стала первой в весовой категории до 55 кг.

Позже было опубликовано видео гимна Украины, который прозвучал во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в столице России.