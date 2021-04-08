Українка в Москві стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики

Українка Ірина Деха завоювала три золоті медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, який у ці дні проходить у Москві.

24-річна харків'янка стала абсолютною чемпіонкою у ваговій категорії до 76 кг, показавши найкращий результат у ривку (113 кг), поштовху (135 кг) і в сумі двоборства (248 кг).

результати виступів

Українка в боротьбі за титул найсильнішої важкоатлетки континенту випередила росіянок Яну Сотієву (246 кг за сумою двоборства) і Анастасію Романову (243 кг).

Згідно з регламентом на чемпіонатах Європи вручаються окремо медалі як за кожен вид двоборства, так і за суму. Тож в активі нашої співвітчизниці три "золота".

Ривок:

Поштовх:

Церемонія нагородження:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше золоту медаль чемпіонату Європи з важкої атлетики завоювала харків'янка Каміла Конотоп. Дівчина стала першою у ваговій категорії до 55 кг.

Пізніше було опубліковано відео гімну України, який пролунав у Палаці художньої гімнастики Ірини Вінер-Усманової в столиці Росії.