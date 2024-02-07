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Украинка упала головой вперед во время прыжка со 102-метрового трамплина на чемпионате мира. Видео

Максим Иншаков
Другие виды спорта
1 минута
6,1 т.
Украинка упала головой вперед во время прыжка со 102-метрового трамплина на чемпионате мира. Видео

Украинская прыгунья с трамплина Жанна Глухова пережила ужасное падение на юниорском чемпионате мира, который в эти дни проходит в словенской Планике. 17-летняя уроженка Прикарпатья не смогла справится со 102-метровым трамплином.

Украинка упала головой вперед во время прыжка со 102-метрового трамплина на чемпионате мира. Видео

Сразу после приземления украинка наклонилась вперед, а затем упала, на скорости порядка 90 км/ч ударившись затылком. Жанна не смогла приподняться, у нее не отстегнулись лыжи, из-за чего ноги серьезно закрутило, с большой вероятностью травмы связок коленей.

Медики оперативно оказали первую помощь нашей соотечественнице. Она на носилках была доставлена в ближайший медицинский центр.

Украинка упала головой вперед во время прыжка со 102-метрового трамплина на чемпионате мира. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, 2 января украинские прыгуны с трамплина Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко вошли в топ-30 на третьем этапе квалификация Турне четырех трамплинов, который входит в программу Кубка мира. Впервые в истории два представителя нашей страны отобрались в основной раунд этого соревнования. 

Украинка упала головой вперед во время прыжка со 102-метрового трамплина на чемпионате мира. Видео

Отметим, что в марте прошлого года Олимпийский чемпион 2022 года и двукратный призер зимних Олимпийских игр 2014 года по полетам на лыжах Петер Превц пережил страшное падение во время тренировочного прыжка на чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Украинка упала головой вперед во время прыжка со 102-метрового трамплина на чемпионате мира. Видео

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