Украинка упала головой вперед во время прыжка со 102-метрового трамплина на чемпионате мира. Видео

Украинская прыгунья с трамплина Жанна Глухова пережила ужасное падение на юниорском чемпионате мира, который в эти дни проходит в словенской Планике. 17-летняя уроженка Прикарпатья не смогла справится со 102-метровым трамплином.

Сразу после приземления украинка наклонилась вперед, а затем упала, на скорости порядка 90 км/ч ударившись затылком. Жанна не смогла приподняться, у нее не отстегнулись лыжи, из-за чего ноги серьезно закрутило, с большой вероятностью травмы связок коленей.

Медики оперативно оказали первую помощь нашей соотечественнице. Она на носилках была доставлена в ближайший медицинский центр.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 января украинские прыгуны с трамплина Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко вошли в топ-30 на третьем этапе квалификация Турне четырех трамплинов, который входит в программу Кубка мира. Впервые в истории два представителя нашей страны отобрались в основной раунд этого соревнования.

Отметим, что в марте прошлого года Олимпийский чемпион 2022 года и двукратный призер зимних Олимпийских игр 2014 года по полетам на лыжах Петер Превц пережил страшное падение во время тренировочного прыжка на чемпионате мира по лыжным видам спорта.

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