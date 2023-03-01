Олимпийский чемпион потерял лыжу на гигантском трамплине и приземлился головой вперед. Видео

Олимпийский чемпион 2022 года и двукратный призер зимних Олимпийских игр 2014 года по полетам на лыжах Петер Превц пережил страшное падение во время тренировочного прыжка на чемпионате мира по лыжным видам спорта. У 30-летнего словенца возникли проблемы с креплением лыжи, из-за чего он не смог нормально приземлиться.

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Сразу после отрыва от трамплина Петер потерял равновесие и упал, сильно ударившись головой и спиной. Спортсмен не смог сам подняться и был срочно госпитализирован.

Во время эвакуации двукратный чемпион мира был в сознании и даже помахал с носилок трибунам, которые переживали за него.

"Петера доставили в больницу, где будут проведены все необходимые анализы. Он в сознании. Нормально разговаривает", - говорится в заявлении Словенской ассоциации лыжного спорта.

По непроверенной информации такое падение может привезти как минимум к разрыву связок.

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