Украина завоевала второе "золото" на Паралимпиаде-2020

Украинская тяжелоатлетка Марьяна Шевчук завоевала второе для нашей сборной "золото" Паралимпиады в Токио. Она выиграла соревнования в пауэрлифтинге, взяв вес 125 килограммов в категории до 55 кг.

Ей удалось сделать это с первой попытки. После этого она пыталась улучшить свой результат, но справиться с 128 и 133 килограммами ей не удалось. Второе место в этой дисциплине заняла китаянка Сиао Куйджуан (124 кг), а третье – турчанка Бесра Думан (124 кг).

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Отметим, что Шевчук принадлежит мировой рекорд в этой дисциплине. В мае 2021 года она выиграла Кубок мира на соревнованиях в Тбилиси с результатом 133 килограмма.

Напомним, что первое "золото" на Паралимпиаде в Токио нашей стране принесла пловчиха Елизавета Мерешко, которая кроме победы также установила мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем. После этого ей удалось завоевать "серебро" в заплыве на 200 метров комплексом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа украинцы выиграли две медали в легкой атлетике, и по одной "бронзе" в велоспорте и дзюдо.