Украинцы завоевали две медали в легкой атлетике на Паралимпиаде-2020

В пятницу, 27 августа, украинские легкоатлеты Юлия Павленко и Владислав Белый принесли сборной бронзовую и серебряную медали Паралимпиады-2020, соответственно. Первая заняла третье место на соревнованиях по прыжкам в длину, а последний – второе в метании копья.

Павленко показала свой лучший результат с третьей попытки, прыгнув на расстояние 4,86 метра. Чемпионкой Игр в этой дисциплине стала бразильянка Сильвания Коста де Оливейра (5,00 метров), "серебро" завоевала представительница Узбекистана Асила Мирзайорова (4,91 метра).

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Белый показал второй результат на соревнованиях по метанию копья с результатом 55,34 метра, который покорился ему с последней попытки. Другой украинец Александр Дорошенко закончил выступления на пятой позиции (54,07 метра).

"Золото" и "бронзу" в метании копья завоевали два колумбийца. Хосе Грегорио Лемос Ривас побил мировой рекорд (60,31 метра), а его соотечественник Луис Фернандо Лукуми Виллегас показал результат 54,63 метра.

Напомним, что в первый день Паралимпиады-2020 представителям Украины удалось завоевать одну бронзовую и пять серебряных наград.

Как сообщал OBOZREVATEL, первое и пока что единственное "золото" нашей стране принесла пловчиха Елизавета Мерешко на дистанции 50 метров вольным стилем. Позже она развила успех и завоевала "серебро" на 200 метрах комплексным стилем.