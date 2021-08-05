Историческая медаль Украины в каноэ: появилось видео церемонии награждения

Украинка Людмила Лузан поднялась на пъедестал после завоевания "бронзы" в первом в истории Олимпийских игр медальном заплыве на 200 метров в каноэ-одиночках среди женщин. "Золото" выиграла американка Невин Харрисон, а "серебро" – представительница Канады Лоренс Венсан-Лапуант.

Церемония награждения прошла в необычных для ОИ условиях из-за коронавируса. Спортсменки самостоятельно доставали медали и надевали их на шею.

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OBOZREVATEL предлагает своим читателям взглянуть на радостные эмоции Лузан во время торжественной процедуры.

Напомним, что в финальном заплыве Людмила не лучшим образом стартовала, позволив соперницам вырваться вперед. Американка Харрисон сразу же захватила лидерство, а позади нее расположились Венсан-Лапуант и полячка Дорота Боровская.

Нашей соотечественнице удалось максимально сократить отставание от них незадолго до финиша, а затем и вырваться на третью позицию в последний момент.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские спортсмены феноменально выступили на Олимпиаде 4 августа, завоевав четыре медали. Это позволило нашей сборной подняться на 24 позиции в общем зачете.