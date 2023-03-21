Украина заняла пятое место на престижном турнире Paris 5* Hermes

Команда Украины по конкуру снова возвращается с неожиданными для многих результатами. В минувшие выходные в Париже прошел престижный турнир Paris 5* Hermes, где стартовали лучшие всадники.

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Отбор на турниры такого типа очень жесткий, в них принимают участие действительно самые лучшие. Также хочется отметить, что это специальная категория в рамках турниров Longines для молодых всадников до 25 лет.

На второй день соревнований Александр Продан занял третье место в маршруте 1.45. Напоминаем, что Александр участвовал в Олимпиаде в Токио, где представлял нашу страну.

Общие результаты – команда Украины по конкуру U25 в составе Анастасии Бондаревой и Александра Продана заняла 5 место на Paris 5* Hermes в Париже с результатом 4 штрафных в двух гитах.

Украинские конкуристы уже уверенно составляют конкуренцию топовым всадникам Европы. Следим, что будет дальше. Впереди еще много соревнований и команда упорно трудится на будущее. Только вперед, уверены в команде!