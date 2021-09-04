Украинка взяла третью медаль в легкой атлетике на Паралимпиаде-2020

Украинская легкоатлетка Оксана Ботурчук завоевала серебряную медаль Паралимпиады-2020 в забеге на 200 метров в классе T12 (спортсмены с плохим зрением). 36-летняя уроженка Никополя и ее поводырь Никита Барабанов лишь 106 секунд уступили победительнице: Омаре Дуранд Элиас из Кубы.

Для Ботурчук это стало третьей наградой на Параиграх в Токио. 31 августа наша соотечественница взяла "серебро" в забеге на 400 метров.

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2 сентября украинка финишировала второй на стометровке.

Для Украины это стало 98-й наградой на Паралимпийских играх в Японии.

У Оксаны проблемы со зрением возникли еще в детстве, но серьезное ухудшение случилось после автомобильной аварии. Семья Ботурчук возвращалась от бабушки домой, в Никополь. Под Винницей случилось лобовое столкновение. В семье пострадали все, но самую большую травму получила Оксана.

После ДТП у нее случилась кратковременная полная потеря зрения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "серебро" добыл легкоатлет Игорь Цветов. Во время торжественной церемонии награждения спортсмен вновь отказался позировать вместе с российскими атлетами.