Украинский призер Паралимпиады отказался встать рядом с россиянами на награждении

Украинский легкоатлет Игорь Цветов вновь не стал делать совместное фото с российскими спортсменами во время торжественной церемонии на Паралимпиаде-2020 года в Токио. 27-летний уроженец Николаева повторил свой поступок 30 августа, когда на предложение спортсменов из команды Паралимпийского комитета России (ПКР) ответил отказом.

Цветов стал вторым в забеге на 200 метров в категории T35 ( спортсмены с церебральным параличом и другими поражениями опорно-двигательного аппарата).

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Победу с мировым рекордом добыл россиянин Дмитрий Сафронов. Третьим стал еще один представитель команды ПКР Артем Калашян.

Сафронов, на вопрос российских журналистов, как он отреагировал на этот поступок, заявил, что это личное дело украинца.

"Он (Цветов) сказал: "Это любовь к Рдине", – отметил Сафронов в интервью ТАСС.

Как сообщал OBOZREVATEL, после своего первого поступка Цветов заявил, что отказался от фото с россиянами на Параиграх в Токио из уважения к нашей стране.

В тоже время президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили оскорбил Цветова, за его гражданскую позицию.