Украина завоевала еще два "серебра" на Паралимпиаде-2020

Легкоатлетка Оксана Ботурчук и велосипедист Егор Дементьев принесли Украине две серебряных медали на Паралимпиаде в Токио. Теперь на счету нашей сборной 29 наград этого достоинства.

Ботурчук финишировала второй в забеге на 400 метров с результатом 55,33 секунды. Ее опередила представительница Кубы Омара Элиас Дюранд (52,58), а третью позицию заняла венесуэлка Алехандра Паола Перес Лопес (57,06).

Для нашей легкоатлетки эта медаль стала уже восьмой на Паралимпийских играх: ранее она завоевала "золото", пять серебряных наград и одну бронзовую.

Видео дня

Дементьев с запасом финишировал на втором месте в шоссейной велогонке на 32 км с раздельным стартом, показав результат 43:19,11. Первое место уверенно занял представитель Нидерландов Даниэль Абрахам Гебру (42:46,45), а третье – австралиец Алистер Донохью (43:36,80).

Отметим, что в 2012 и 2016 годах украинец выиграл по два "золота" на Паралимпиадах в Лондоне и Рио-де-Жанейро. На Играх в Токио Дементьев завоевал "бронзу" в гонке преследования на 4000 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам соревнований, которые прошли 30 августа, Украина занимала пятое место в медальном зачете.