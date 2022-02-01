Украина – Россия: где и когда смотреть 1/2 финала Евро-2022 по футзалу, расписание трансляций

Сборная Украины по футзалу в пятницу, 4 февраля, сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы 2022 года с Россией. Поединок в Амстердаме на арене Ziggo Dome начнется в 18:00 по киевскому времени (19:00 по Москве).

Все украинские болельщики смогут поддержать свою любимую команду у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. В прямом эфире поединок будет показан на сайте "Суспільне.Спорт". Отметим, что на момент публикации новости, в расписании "UA:Перший" этот матч не запланирован.

Видео дня

Также трансляция будет доступна на телеканалах "Беларусь 5", а также "МатчТВ" и "Матч! Игра".

Вторую полуфинальную пару составили Португалия и Испания. Они на паркет выйдут в 21:00. Их схватку покажут "Беларусь 5" и "Матч! Игра".

Напомним, что наша сборная в четвертый раз пробилась в 1/2 финала Евро по футзалу.

В пятницу, 28 января, подопечные Александра Косенко дали бой действующим чемпионам мира и Европы португальцам. "Желто-синие" уступили 0:1, но благодаря дополнительным показателям "желто-синие" заняли второе место и вышли в плей-офф.

Отметим, что ключевой игрой для украинцев стала встреча 2-го тура против Сербии.

В первом туре подопечные Косенко потерпели неприятно поражение от хозяев турнира (2:3), и чтобы иметь шансы на выход в плей-офф, им необходимо было только побеждать.

​Сборная России в четвертьфинальном матче со счетом 3:1 обыграла команду Грузии. В первом тайме шла равная борьба, а на последних минутах грузины могли уйти от поражения.

​