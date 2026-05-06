О применении термина "геноцид" к событиям на Волыни 1943 года.

Хочу коснуться самого болезненного термина – "геноцид", который употребляли в дискуссии на Польско-украинском конгрессе историков. В обсуждении подняли вопрос о том, политический этот термин или правовой. На самом деле то и другое: термин взят из международного права, но применение его к каким-либо конкретным событиям решением национального законодательного органа является политическим, а не правовым решением, хотя оно и влечет за собой правовые последствия.

Но здесь есть более важный вопрос. Позволю себе использовать одно рассуждение относительно событий на Волыни 1943 года, которое я опубликовал в своей статье "Fascism as Ideology and Practice and the OUN as a Social Movement", опубликованной в Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society Vol. 9, No. 1 (2023).

При всем различии различных определений геноцида, все они сходятся на том, что речь идет о действиях, направленных на уничтожение людей по их этническому признаку – как "геноса". (Я сознательно выношу за скобки все дополнительные наслоения на этот основополагающий тезис, в которых различные определения геноцида отличаются друг от друга).

Отсюда вопрос: убивали ли члены УПА поляков на Волыни именно по этническому признаку?

Ответ не так прост, как кажется, потому что в этой ситуации был весомый политический аспект. Речь шла, прямо говоря, о том, какое государство будет на этих землях после того, как отсюда уберутся немцы (чего уже ожидали после поражения тех под Сталинградом).

Польское правительство в изгнании своим решением от 31 марта 1943 года ("Protokół z posiedzenia Rady Ministrów w dniu 31 marca 1943") еще раз подтвердило свою претензию на эти территории как польские. А физическое присутствие на этих территориях поляков (часть из которых осели здесь только в межвоенный период) было самым весомым обстоятельством "на земле", которое обосновывало эту претензию.

Это означает, что для УПА эти поляки были враждебными не как этнос, а как политическая группа; соответственно, их физическая ликвидация или физическое вытеснение с этих земель имели целью не уничтожить полностью или частично польский этнос, а "обнулить" претензии польского правительства, вместо этого создать ситуацию "на земле", которая бы предоставлялась к провозглашению на этой территории украинского государства.

Конечно, эти действия имели преступный характер. Как справедливо отметили в этой дискуссии, убийство женщин и детей является преступлением, кто бы и с какой бы целью его ни совершал.

Однако убийство по политическому, а не этническому признаку не является преступлением геноцида.

Поэтому я вижу основания квалифицировать действия УПА (а также АК) на Волыни как этнические чистки (что само по себе является очень тяжким преступлением), но НЕ как геноцид. В то же время эта квалификация отрицает объяснение действий членов УПА как "фашистской ксенофобии": прежде всего речь шла не о межэтническом, а о политическом конфликте, а этнические чистки были преступным средством национально-освободительной борьбы.