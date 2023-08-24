Украина на ЧЕ-2023 по волейболу: календарь и расписание
Мужская сборная Украины по волейболу стартует на чемпионате Европы, который с 28 августа по 16 сентября принимают Италия, Северная Македония, Болгария и Израиль. Подопечные Угиса Крастиньша попали в группу В, игры которой будут сыграны в Варне.
Соперниками украинцев станут хозяева турнира болгары, хорваты, финны, словенцы и испанцы. В этом секстете "сине-желтые" имеют второй номер посева – выше наших волейболистов в мировом рейтинге расположилась лишь сборная Словении (8-е место).
Первый поединок чемпионата сборная Украины сыграет 30 августа именно против бапканской команды. Вашему вниманию полное расписание игр "сине-желтых" на Евроволей-2023.
ЧЕКМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ВОЛЕЙБОЛУ-2023
Мужчины
Группа В
30 августа
17:30. Украина – Словения
31 августа
17:30. Украина – Хорватия
2 сентября
20:30. Украина – Болгария
4 сентября
17:30. Украина – Финляндия
5 сентября
17:30. Украина – Испания
Как сообщал OBOZREVATEL, вице-президент Федерации волейбола России (ВФВ) Геннадий Шипулин назвал несправедливым отстранение спортсменов из страны-агрессора от международных соревнований, а вторжение РФ в Украину неправдой.
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