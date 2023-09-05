Украина обыграла Испанию и вышла в плей-офф чемпионата Европы по волейболу

Vужская сборная Украины смогли квалифицироваться в плей-офф чемпионата Европы, который с 28 августа по 16 сентября проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле. На паркете Дворца спорта в Варне подопечные Угиса Крастиньша победили Испанию со счетом 3:0 (25:21, 25:21, 25:19) и гарантировали себе 4-е итоговое место.

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Украинцы неудачно начали поединок, позволив сопернику оформить рывок 5:2. После этого наши волейболисты собрались и ответили уверенной игрой, сравняв счет. До 11-11 шла равная борьба, но с каждым следующим очком преимущество украинской команды возростало и "желто-синие" начали уходить в отрыв.

В остальных двух партиях наши соотечественники с первых минут работали на предельной концентрации, не дав оппонентам ни единой возможности на реванш.

Напомним, что Украина неудачно стартовала на волейбольном Евро-2023, проиграв первые три встречи. Лишь в матче с Финляндией подопечные Крастиньша добыли первую победу, однако восторга она у игроков не вызвала. Капитан сборной Украины Олег Плотницкий заявил, что "мы играем, как г*вно".

Для выхода в плей-офф Украине в игре с Испанией необходимо было выигрывать 3:0 или 3:1. Украинцы могут выйти и с третьего места, если Болгария проигрывает Словении со счетом 0:3 или 1:3. Поединок этих сборных начнется 5 сентября в 20:30.

Украина в третий раз в своей историей пробилась в плей-офф Евро. На двух предыдущих чемпионатах Европы украинцы заканчивали выступления в четвертьфинале (2019) и в 1/8 финала (2021).

По регламену команды группы В в плей-офф выдут на представителей из группы D. Украина сыграет либо против 2-й команды (если финиширует третьей), либо против 1-й (если станет четвертой). 1/8 финала стартует в пятницу, 8 сентября.

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