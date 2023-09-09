Украина с разгромной победой вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по волейболу

Мужская сборная Украины вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, который с 28 августа по 16 сентября проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле. На паркете Дворца спорта в Варне подопечные Угиса Крастиньша со счетом 3:0 (25:20, 25:19, 25:22) победили Португалию.

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Начало поединка прошло в равной борьбе, где обе команды шли очко в очко. Ведя в счете 8:7 наши соотечественники взвинтили темп, стали агрессивнее играть в защите и оформили рывок 9:2, что стало ключевым в сете. Португальцы смогли сократить разрыв до 2 пунктов, но на результат это не повлияло.

Во второй партии Португалия попыталась взять реванш, поведя в счете 3:1. "Желто-синие" не дали опонентам оторваться, навязав им игру "очко в очко". Такой ритм держался до счета 13:14, когда на подачах Ковалева Украина смогла выйти из режима "обмена очками" в режим отрыва.

Игра у португальцев заметно расклеилась. Подопечные Жоау Жозе ошибались на подаче, били в сетку, вынуждая своего наставника брать таймауты, чтобы спасти ситуацию.

Третий сет сборная Украины начала феерически, набрав 3 безответтных очка, но португальские волейболисты не собирались просто сдаваться, сравняв счет. Как только Украина отрывалась на расстояние больше двух очков, наставник португальской команды сразу брал минутный перерыв.

Это не сработало и партия проходила при тотальном доминировании наших волейболистов. Лишь в концовке "желто-синие" расслабившись, подпустили соперника на 2 пункта, но победу не отдали.

В четвертьфинале 11 сентября украинцы сыграют против Словении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в заключительном туре группового этапа Украина со счетом 3:0 обыграла Испанию и гарантировала себе место в плей-офф.

Напомним, что Украина неудачно стартовала на волейбольном Евро-2023, проиграв первые три встречи. Лишь в матче с Финляндией подопечные Крастиньша добыли первую победу, однако восторга она у игроков не вызвала. Капитан сборной Украины Олег Плотницкий заявил, что "мы играем, как г*вно".

Отметим, что Украина в третий раз в своей историей играет в плей-офф Евро. На двух предыдущих континентальных чемпионатах наши соотечественники заканчивали выступления в четвертьфинале (2019) и в 1/8 финала (2021).

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