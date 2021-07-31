Олимпиада-2020: где смотреть выступления украинцев 1 августа: расписание трансляций, календарь

На Олимпиаде-2020 в Японии в воскресенье, 1 августа, будет разыграно 25 комплектов наград. Украинские спортсмены в девятый соревновательный день имеют шанс на медаль в двух дисциплинах.

Самые вероятные шансы завоевать первое "золото" для Украины есть у пловца Михаила Романчука. 24-летний уроженец Ривного выступит в финальном заплыве на 1500 метров. Выиграв накануне квалификацию украинец попытается повторить этот результат и в финале.

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Тяжелоатлетка Ирина Деха попробует навязать борьбу мощным конкуренткам, взяв награду в весовой категории до 76 кг.

Призер чемпионата мира по греко-римской борьбе Ленур Темиров вместе с чемпионкой Европы Аллой Белинской начнут свой путь к медалям. Стартуют украинцы со стадии 1/8 финала. Финалы пройдут 2 августа.

Марина Бех-Романчук выступит в квалификации в прыжках в длину. Также на легкоатлетическом стадионе выступят Ирина Новожилова и Ирина Климец (обе в метании молота), а также Наталья Стребкова (бег на 3 км).

Павел Коростылев попытается добыть награду в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров. Финалы запланированы на 2 августа.

Выступление украинцев: (время киевское)

2:30 Пулевая стрельба. Мужчины. Пистолет, 25 м, 1-й день квалификации. Павел Коростылев

3:10 Легкая атлетика. Женщины. Метание молота, квалификация. Ирина Новожилова, Ирина Климец

3:40 Легкая атлетика. Женщины. 3000 м с/п, квалификация. Наталья Стребкова

3:50 Легкая атлетика. Женщины. Прыжки в длину, квалификация. Марина Бех-Романчук

4:44 Плавание. Мужчины. 1500 м, финал. Михаил Романчук, Сергей Фролов

После 5:20 Греко-римская борьба. Мужчины. До 60 кг, 1/8 финала. Ленур Темиров – Эльмурат Тасмурадов (Узбекистан)

6:18 Бокс. Мужчины. До 75 кг, 1/4 финала. Александр Хижняк - Эури Седено Мартинес (Доминиканская республика)

После 6:20 Вольная борьба. Женщины. До 76 кг, 1/8 финала. Алла Белинская – Цянь Чжоу (Китай)

13:50 Тяжелая атлетика. Женщины. До 76 кг. Ирина Деха

Расписание 9-го дня Олимпиады-2020, 1 августа (25 комплектов медалей)

1:30 – 10:00. Гольф. Личное первенство, мужчины

3:00. Легкая атлетика. Женщины - ядро

4:30 – 6:25. Плавание. Мужчины – 50 м в/с, 1500 м в/с, 4х100 комплекс. Женщины – 50 м в/с, 4х100 комплекс

4:10 – 6:45. Велоспорт, ВМХ. Фристайл. Мужчины, женщины

6:00 – 14:00. Теннис. Мужчины, одиночный финал. Женщины, парный финал. Смешанный парный финал

6:00 – 12:00. Парусный спорт. Медальные гонки в Laser – мужчины и женщины

9:00 – 10:30. Прыжки в воду. Женщины, 3 м, индивидуальные прыжки

11:00 – 14:00. Спортивная гимнастика. Мужчины – вольные упражнения, конь. Женщины – опорный прыжок, брусья

12:30 – 15:20. Фехтование. Мужская рапира, команда

13:00. Легкая атлетика. Мужчины - 100 м, высота. Женщины - тройной прыжок

13:50 – 16:00. Тяжелая атлетика. Женщины – 76 кг

14:30 – 17:00. Бадминтон. Одиночки, женщины

Расписание ТВ-трансляций на UA:Перший:

03:00. Легкая атлетика. Плавание

06:25. Теннис

09:00. Прыжки в воду

10:30. Студия Олимпийские игры

11:00. Спортивная гимнастика. Легкая атлетика. Тяжелая атлетика

16:30. Студия Олимпийские игры

18:20. Повторы

21:30. Время Олимпийских игр

Напомним, что на момент написания новости Украина с 4 медалями занимает 65-е место в общекомандном медальном зачете ОИ. У наших спортсменов 5 бронзовых наград. На пьедестал почета всходили Дарья Белодед в дзюдо, Игорь Рейзлин в мужской шпаге, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук, пловец Михаил Романчук, а также Элина Свитолина в теннисе.