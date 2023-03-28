''Украина? Это что вообще такое?'' Чемпионка ОИ из РФ заявила, что у Запада нет будущего, а ''простые люди не против России''

Трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе выдала порцию отборной пропаганды о том, что у стран Запада нет будущего, а в Америке ничего не знают об Украине. Бывшая лыжница также повторила мантру о так называемом золотом миллиарде, обвинив европейцев в незнании истории.

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Об этом Вяльбе заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Она добавила, что простые жители европейских стран и США якобы хорошо относятся к россиянам и не считают их агрессорами, которые яростно поддерживают войну в Украине.

"Смешно от этого "коллективного Запада". Против выступают политики, а простые люди не против России. Видимо, они больше знают историю. Руководители "коллективного Запада" ничего не смыслят в ней, поэтому их страны будущего не имеют, это 100%. Рано или поздно "коллективный Запад" начнет задумываться и посчитает, что на Земле людей не миллиард. Если сейчас выставить 100 американцев, простых людей, которые живут в разных штатах и попросить показать Украину на карте, 99 человек точно скажут: "Я первый раз слышу, это что вообще такое?" – заявила Вяльбе.

Ранее Вяльбе привела в ужас болельщиков после того, как завила, что никогда не будет оспаривать решений диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал циничное заявление о допуске России к ОИ-2024, отметив, что с этим решением "нам придется жить".

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