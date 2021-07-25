Угрозы Лукашенко преследуют белорусских спортсменов на Олимпиаде-2020

Белорусским спортсменам приходится нелегко на Олимпийских играх в Японии. Кроме сильной жары и ответственности за результат, на олимпийцев давит пожелание их самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

На одном из собраний перед поездкой в Токио, Лукашенко пригрозил всем, кто едет на Игры, чтобы они не возвращались домой без медалей.

"Подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами. Стоит ли вам туда ехать вообще. Потому что если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем, то лучше в страну не возвращайтесь. Это я вам говорю как президент страны, а не руководитель общественной организации. Понимайте меня, как хотите", – сказал Лукашенко.

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Отметим, что на главных стартах четырехлетия Беларусь представляют 108 спортсменов в 20 дисциплинах.

Среди потенциально медальных видов спорта Олимпийский комитет Беларуси рассматривал бокс, легкую атлетику, пулевая стрельба, батут, гребля на байдарках и каноэ.

После второго соревновательного дня в Токио, на счету Беларуси 0 медалей. При этом хотя бы одну награду уже завоевали представители 35 стран. К примеру "бронза" есть у таких неспортивных государств как Монголия, Мексика, Колумбия, Китайский Тайпей, Косово.

Отметим, что две бронзовые награды есть и у Украины.

В первый день Олимпиады на пьедестал взошла дзюдоистка Дарья Белодед, а во второй день свою долгожданную медаль на дебютных Играх завоевал 37-летний шпажист Игорь Рейзлин.