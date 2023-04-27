Держал оккупантов под Марьинкой: молодой волейболист погиб на Донбассе, воюя в составе героичной бригады

Сдерживая российских оккупантов в Донецкой области, погиб молодой волейболист Станислав Макайда. 23-летний спортсмен служил в десантно-штурмовом взводе и свой последний бой принял 24 февраля в районе села Константиновка.

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Станислав был родом из Черновицкой области, с детства был активным ребенком, занимался различными видами спорта, но больше всего увлекся волейболом. Те, кто знал Макайду, отмечали, что для него это была не просто игра, волейбол был всей его жизнью.

Станислав выступал за ряд команд на районных, областных и всеукраинских соревнованиях по волейболу. Изучал "Физическую культуру" в Украинском гуманитарном институте в Буче.

Помимо спорта, Макайда увлекался музыкой. Строил планы вместе со своей любимой девушкой Викторией.

"Когда человеку кажется, что все идет наперекосяк, в его жизнь пытается войти нечто чудесное", – писал в социальных сетях улыбчивый Станислав.

Однако после начала полномасштабного вторжения России молодой волейболист отправился на фронт, чтобы защищать свою семью и страну с оружием в руках.

В ЗСУ Станислав служил в 79 отдельной десантно-штурмовой бригаде, которая также уже успела стать легендарной. Весной 2014 года 79-я была в числе первых, кого подняли для отражения российской агрессии – сначала в защите границ возле Крыма, а затем – освобождали ряд городов на Донбассе и прошли ожесточенные бои на Саур-Могиле и в Дебальцево.

Именно воины 79-й десантно-штурмовой бригады уже на протяжении много месяцев сдерживают непрерывные штурмы своих позиций в Марьинке и вблизи практически уничтоженного россиянами населенного пункта. А также успевают значительно сокращать численность армии оккупантов.

Свой последний бой Макайда принял как раз в районе одного из сел под Марьинкой. Станислав перестал выходить на связь в конце февраля 2023 года, родные даже начали искать солдата через социальные сети. Однако в начале марта близкие защитника сообщили, что его больше нет.

24 февраля Станислав погиб во время боевого задания вблизи села Константиновка. Ему было всего 23 года.

"Таким он останется навсегда – веселым, улыбчивым и добрым", – писали знакомые спортсмена, выражая сочувствие его маме Оксане и любимой девушке Вике.

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