Сын Кадырова получил медаль на турнире, который смотрел на трибунах. Рамзан возмутился судейством. Видео

Адам Кадыров "завоевал" медаль на соревнованиях спецназа UAE SWAT Challenge, которые организовала полиция Дубая, не участвуя при этом в турнире. 16-летний сын главы Чечни болел за соотечественников на трибунах в ОАЭ, но это не помешало ему получить награду.

Команда "Ахмат" заняла итоговое 8-е место, отказавшись выступать в решающий день. Во время церемонии награждения видно, что Адам вместе с чеченскими полицейскими выходит на сцену и сразу получает медаль.

Рамзан Кадыров у себя в Telegram-канале заявил, что возмущен несправедливым судейством. По его словам, представители Чечни уверенно шли в тройке лидеров, но в решающий день им пришлось сняться из-за "непрофессионального и предвзятого судейства".

"Произошло это на одном из упражнений на время, где один из судей не засчитал результат участника нашей команды и отказался просмотреть видеозапись. Такое отношение подрывает доверие к судейству и справедливо вызвало множество вопросов со стороны команды", — написал Кадыров-старший.

Как сообщал OBOZ.UA, несовершеннолетнему сыну главы вручили уже девять наград. "Коллекцию" орденов и медалей 15-летний Адам Кадыров собрал всего за месяц, ее "изюминкой" стало звание "Герой Чечни".

Напомним, в конце сентября прошлого года Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлено, как его сын Адам избивал обвиненного в сожжении Корана Никиту Журавеля.

Уже 6 октября Кадырову-младшему присвоили звание "героя Чечни". Впоследствии же 15-летнего подростка назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

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