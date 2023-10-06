Сыну 'полуживого' Кадырова присвоили звание 'героя Чечни': еще один шаг к передаче власти?

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, ближайшего соратника российского диктатора Владимира Путина, присвоили звание "героя Чеченской республики". 15-летний Адам Кадыров недавно показательно избил в СИЗО в Грозно активиста Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана.

О присвоении звания сыну военного преступника сообщил депутат Госдумы страны-агрессора от Чечни Адам Делимханов в пятницу, 6 октября. В своем сообщении он пел хвалебные оды "своему дорогому племяннику".

Делимханов выдал, что Адам Кадыров является "ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека". С юных лет, как утверждает брат Кадырова, Адам "проявлял лидерские качества, стремился к развитию и никогда не тратил время понапрасну".

Видео дня

Как известно, Адам Кадыров в конце сентября избил в СИЗО Никиту Журавеля, сжегшего Коран, за что получил похвалу от своего отца. Рамзан Кадыров даже опубликовал в своих соцсетях видео с избиением Адамом осужденного человека.

В посте, который сопровождал видео, Кадыров подчеркнул, что гордится поступком сына. Политтехнологи говорят, что внимание к этой ситуации и реакция самого чеченского лидера может свидетельствовать о начале определенных изменений в республике, которая является субъектом страны-агрессора РФ. В частности, там могли начать операцию "преемник".

Грозненская полиция начала, но закрыла проверку по этому факту, так как на момент избиения Адаму было только 15 лет, и он не вступил в возраст, по которому наступает ответственность за данное правонарушение.

Как известно, герой Чеченской республики – высшая награда Чечни. Указы о ее присуждении подписывает глава республики "за выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой и ее народом, связанные с совершением геройского подвига".

Таким образом, Кадыров сам наградил своего несовершеннолетнего сына геройским званием. Первым носителем титула Героя Чечни стал сам Рамзан Кадыров, подписав указ о награждении самого себя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попало видео с Рамзаном Кадыровым, который, как сообщалось, находится в тяжелом состоянии. Запись планировали опубликовать в Telegram-канале главы Чечни еще в минувший понедельник, но не стали, поскольку он очень плохо выглядит на ней и с трудом разговаривает.

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