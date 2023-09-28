Сын 'полуживого' Кадырова отметился новой выходкой после скандала с избиением заключенного: что это значит и может ли он возглавить Чечню

Один из младших сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова – 15-летний Адам – жестоко избил человека в следственном изоляторе. Отец сам похвастался видео того, как подросток издевался над мужчиной, подозреваемым в сожжении Корана.

После скандала Кадыров-младший выдал в Instagram "триумфальный пост", но снова подвергся критике подписчиков. В то же время политтехнологи говорят, что внимание к этой ситуации и реакция самого чеченского лидера может свидетельствовать о начале определенных изменений в республике, которая является субъектом страны-агрессора РФ (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным СМИ, Адам Кадыров оказался в центре скандала из-за публикации 25 сентября его отцом видео, на котором парень бьет в грозненском СИЗО активиста Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана.

Видео дня

"Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор", – прокомментировал поступок сына Кадыров-старший.

За прошедшие сутки ни одно из высших должностных лиц РФ не прокомментировало ситуацию по существу.

"Сразу отмечу, что историю с сыном Кадырова не буду комментировать", – так ответил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, добавив на уточнение почему: "Не хочу".

Также ничего о происшествии не сказали ни правоохранительные органы, ни члены правительства, например российский министр юстиции Константин Чуйченко, ни спикеры обеих палат парламента РФ.

И только вице-спикер госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков заявил, мол, в законе о защите чувств верующих ничего не сказано об избиении в СИЗО как приемлемое наказание. Он также напомнил: несмотря на то, что Россия – страна "большая и очень разная", закон "должен быть единым для всех".

Сам Адам Кадыров разместил в Instagram первый после избиения заключенного пост, выразив пренебрежение, а не волнение из-за события.

"Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться…" – написал он, а в ответ подписчики сразу объяснили сыну Кадырова, кто он и чего стоит.

Со своей стороны политтехнолог Борис Тизенгаузен подчеркнул, что случаи избиения являются нормой для чеченского лидера, а ситуация с его 15-летним сыном может свидетельствовать о том, что в республике начали операцию "преемник".

"Интересная последовательность событий, связанных с так называемым главой Чечни. Все чаще говорят, что он тяжело болеет, или его вообще нет в живых. Теперь в информационном поле появился его сын, к которому сразу возник интерес", – указал он.

Специалист обратил внимание, что Адама Кадырова (который дерется с детства, участвуя в турнирах по смешанным единоборствам) начали показывать как защитника религиозных ценностей, защитника Корана.

"Мне это говорит о том, что, вероятнее всего, идет плавная подготовка к операции "преемник". Людям хотят показать, какой он защитник, хотя он и избил человека", – рассказал Тизенгаузен в комментарии "24 каналу".

Он добавил, что для самого Рамзана Кадырова это вполне нормальная и приемлемая история. Правозащитники, работающие над нарушением прав людей, могут показать сотни дел о том, как в Чечне исчезают целые семьи.

Кадырова-младшего уже начинают готовить к политике, но вопрос в том, кто станет так называемым регентом подростка. Для этого, по мнению политтехнолога, есть два кандидата: Магомед Даудов и Адам Делимханов.

"Это две совершенно разные модели ведения управления, поэтому будет интересно. К тому же они еще и подключили Ксению Собчак, что тоже является показателем. Она в свое время сыграла немаловажную роль – показала, что в России оппозиция может быть только гламурной и бесполезной", – отметил Тизенгаузен.

По официальным данным, у Рамзана Кадырова 10 родных детей – четверо сыновей и шесть дочерей, а еще двое усыновленных парней-братьев. Старший наследник главы Чечни – 17-летний Ахмат – ныне выдвигается к власти в России. Однако политологи говорят, что он вряд ли сможет возглавить Чечню после смерти отца, если это произойдет в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попало видео с Рамзаном Кадыровым, которому приписывают болезнь, а иногда говорят, что его совсем нет в живых. На новых кадрах чеченский лидер очень плохо выглядит и едва разговаривает.

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