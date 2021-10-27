Суперкомпьютер спрогнозировал медальный зачет Олимпиады-2022, "забыв" про Украину
Суперкомпьютер статистической компании Gracenote спрогнозировал итоговый медальный зачет Олимпиады-2022, которая с 4 по 20 февраля пройдет в Пекине. Для моделирования виртуальной таблицы аналитики использовали результаты основных соревнований олимпийского цикла, начавшегося после Игр-2018 в Пхенчхане.
Gracenote отдал первое место в медальном зачете Норвегии. При этом по мнению сотрудников компании, страна установит рекорд по количеству наград: 44 медали против 39 в Пхенчхане-2018.
Всего в список лучших вошло 27 стран. Украины в их числе не оказалось.
Полностью топ-27 выглядит следующим образом:
Напомним, что на Олимпийских играх 2018 года Украина завоевала одну медаль. Победу во фристайле добыл Александр Абраменко.
После победы Саша заявил, что в шоке от такого фантастического результата.
Абраменко во время импровизированной цветочной церемонии после выступления, утешил российского атлета Илью Бурова, укрыв его сине-желтым флагом.
Сам Буров признался, что находится в прекрасных отношениях с украинцем.
Этот успех позволил Украине занять итоговое 21-е место в медальном зачете.