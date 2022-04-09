Станислав Горуна продал медаль Олимпиады-2022, чтобы помочь ВСУ. Названа стоимость

Знаменитый украинский каратист Станислав Горуна продал свою бронзовую медаль Олимпийских игр 2020 года в Токио на аукционе. Лот стартовал с цены в $10 тыс. и за несколько дней стал дороже в два раза.

Награду за $20,5 тыс. приобрел неизвестный покупатель из Японии. Все вырученные средства будут направлены в фонд Ukraine Alive 2022, который адресно помогает Нацгвардии, ВСУ, теробороне и переселенцам.

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В интервью ТСН Стас признался, что не знает, насколько это большая сумма.

"Но если за эти деньги будут приобретены какие-то бронежилеты, каски или другое защитное снаряжение, которое спасет чью-то жизнь, или лекарство, которое поможет раненым, пострадавшим от войны, то это уже будет не зря", – заявил спортсмен.

Горуна добавил, что не переживает из-за того, что ему пришлось навсегда расстаться с "бронзой" Игр в Японии.

"Все будет Украина, будут другие медали, будут другие цели, другие победы. Слава Украине", – добавил Станислав.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе на Играх в Токио наш соотечественник стал третьим в категории до 75 кг, проиграв полуфинал итальянцу Луиджи Бузе – 0:3.

Ранее Горуна резко высказался, комментируя скандал вокруг фотографии с Игр, на которой украинская легкоатлетка Ярослава Магучих за фото с россиянкой Ласицкене.