Стало известно, почему сестры Музычук отказались выступать за сборную Украины

Отец украинских шахматисткок Анны и Марии Олег Музычук объяснил усталостью отказ своих дочерей выступать за сборную Украины. По мнению папы знаменитых гроссмейстеров, "ничего особенного не произошло".

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"Они отыграли очень сложный турнир, они устали и не могут играть. В этом основная причина. Тем более что многие основные команды отказалось от участия, основные спортсмены не играют, поэтому мы и не играем", – цитирует Олега Музычука tribuna.com.

Музычук-старший предложил всем критикам посчитать, сколько дней длится Кубок мира.

"Это очень трудно – играть такие турниры, Кубок мира. Человек просто как выжатый лимон", – заявил Музычук.

Олег Музычук и Наталья также прокомментировали информацию о том, что причиной отказа являются финансовые причины.

"Надо брать интервью в Федерации шахмат Украины, кто причастен к тому, а не случайным людям, которые там что-то себе ляпнули", – подытожил отец украинских знаменитостей.

Как сообщал OBOZREVATEL, трехкратная чемпионка мира по шахматам Анна Музычук и ее младшая сестра Мария (двукратная чемпионка Украины и победительница командного чемпионата мира) не вошли в заявку женской сборной Украины по шахматам на командный чемпионат мира, который пройдет с 5 по 11 сентября в польском городе Быдгощ.

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