Сестры Музычук отказались выступать за сборную Украины

Трехкратная чемпионка мира по шахматам Анна Музычук и ее младшая сестра Мария (двукратная чемпионка Украины и победительница командного чемпионата мира) не вошли в заявку женской сборной Украины по шахматам на командный чемпионат мира, который пройдет с 5 по 11 сентября в польском городе Быдгощ.

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В чемпионате примут участие 12 команд, разделенных на две группы. Сборная Украины будет играть в группе А против Индии, Грузии, Франции, Казахстана и Египта. По четыре команды из каждой группы выходят в четвертьфинал.

Состав нашей команды выглядит следующим образом (в скобках указаны рейтинг):

1. Анна Ушенина (2384)

2. Наталья Букса (2286)

3. Инна Гапоненко (2302)

4. Наталья Жукова (2250)

5. Анастасия Рахмангулова (2163)

6. Елизавета Гребенщикова (2242)

Капитан – Михаил Бродский.

Украинская гроссмейстерка Наталья Жукова в комментариях назвала причину отсутствия титулованных украинок в составе сборной.

"Недостаточно денег предложила наша федерация. Международная шахматная федерация больше платит за "выставочные матчи", – написала Жукова на странице Украинской шахматной федерации.

По информации Tribuna.com, сестры Музычук не подписали контракт с министерством молодежи и спорта Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад после начала полномасштабного вторжения Мария и Анна не стали подписывать открытое письмо президенту Федерации шахмат Украины с просьбой ужесточить санкции против России и Беларуси.

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