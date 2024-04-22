Спокойно приглашают россиян: украинская звезда марафонов, чей тренер был убит РФ, возмущена составом участников соревнований в Цюрихе

Звезда марафонов Татьяна Гамера возмущена тем, что организаторы престижных международных стартов допускают к соревнованиям атлетов из РФ, убившей ее тренера Игоря Осьмака. Бывшая украинская рекордсменка и участница Олимпийских игр выложила часть протокола со старта в Швейцарии, где есть представительницы России.

Украинский марафонец и тренер Игорь Осьмак воспитывал известных в нашей стране бегунов на длинные дистанции, а после полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды ВСУ, чтобы освобождать оккупированные Россией земли и не оставлять войну сыну. Гибель наставника на фронте в июне 2023-го стала тяжелым ударом для его звездной воспитанницы, победительницы марафонов в Осаке Татьяны Гамеры.

Сегодня Татьяне больно из-за того, что организаторы престижных коммерческих марафонов, в частности в швейцарском Цюрихе, приглашают на соревнование представителей России, которая вторглась в Украину и убила наставника.

"Смотреть, как спокойно приглашают организаторы коммерческих марафонов российских и белорусских спортсменов на старты, а твой тренер Игорь Осьмак лежит в могиле, потому что его убили россияне, очень больно... Этот мир сошел с ума... Горите в аду российские твари!" , – написала в своем Instagram Гамера.

В подтверждение Татьяна изложила скан протокола марафона в Цюрихе, где числятся русские спортсменки. И это в то время, когда международная федерация легкой атлетики World Athletics не допускает к своим соревнованиям представителей стран-агрессорок.

"Что делают россияне на стартах, если их не допускает world athletics?", – задается вопросом возмущенная Гамера.

"В жизни он был очень и очень добрым, очень чутким, справедливым, всегда готовым помочь. Если что-то попросишь, он всегда находил возможность сделать все на 100%, чтобы действительно помочь. Он был не просто тренером, а очень близким человеком для моей семьи". Это сложно, очень тяжелая потеря", – ранее рассказывала нам участница Олимпийских игр.

По словам Татьяны, они с тренером планировали выполнить олимпийский норматив на Игры-2024 в Париже: "А потом... началась война. Я уехала в Италию, мы тренировались на расстоянии. Хотя Игорь говорил: "Таню, в профессиональном спорте готовиться на расстоянии очень и очень сложно". Я отвечала, что хорошо".

"Он с первых дней полномасштабной войны вступил в ряды территориальной обороны и уже к тому времени защищал Киев и Киевскую область. Хотя вообще мог уехать, потому что был моим личным тренером, а поскольку я была в сборной Украины, он имел право уезжать. Но Игорь говорил: "Как я уеду?" Все здесь, я должен быть здесь, я защищаю, я не могу уехать. Он всегда был патриотом своей страны, он всегда разговаривал на украинском языке", – вспоминала Гамера.

А в июне 2023 года Игорь Осьмак погиб в селе под Бахмутом в Донецкой области. Он был спецназовцем, и как раз находился в составе бригады, штурмовавшей позиции противника.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что известный тренер, погибший в штурмах под Бахмутом, мог уехать за границу, но рвался на фронт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!