На фронте погиб заслуженный тренер Украины по легкой атлетике, ушедший на войну в мае

Известный украинский тренер по марафонскому бегу Игорь Осьмак погиб на войне с Россией, сообщила в Instagram серебряная призерка Олимпиады-2008 в Пекине Ирина Лищинская.

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Украинский специалист с первых дней полномасштабного вторжения защищал родину в составе ТрО. 14 мая 2023-го у себя в Facebook Игорь опубликовал сообщение, что его обучение на львовском полигоне завершено и он отправляется на восток бить оккупантов.

Игорь Осьмак родился в Киеве в 1965 году, учился в Киевском институте физической культуры. В 1998 получил звание мастера спорта международного класса. В 2012 стал заслуженным тренером Украины.

Более 10 лет работал тренером-преподавателем по легкой атлетике Киевской областной школы высшего спортивного мастерства.

Самой известной его воспитанницей является Татьяна Гамера-Шмырко – участница Олимпиады-2012. В марафонском забеге в Лондоне она стала пятой.

У себя в Instagram Татьяна не смогла найти слов, чтобы выразить свои чувства от потери.

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