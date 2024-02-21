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"Сомнения, что состоится": пропутинская чемпионка ОИ из РФ отказалась болеть за россиян на Олимпиаде

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
1,3 т.
'Сомнения, что состоится': пропутинская чемпионка ОИ из РФ отказалась болеть за россиян на Олимпиаде

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе откажется от поддержки соотечественников на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Трехкратная победительница ОИ добавила, что якобы не будет следить за соревнованиями, где представители страны-агрессорки смогут выступать под нейтральным флагом.

Об этом Вяльбе заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. По словам приспешницы диктаторского режима Владимира Путина, у нее есть большие сомнения в том, что Олимпиада в столице Франции вообще состоится. При этом конкретных причин возможной отмены турнира она не назвала.

"Сомнения, что состоится": пропутинская чемпионка ОИ из РФ отказалась болеть за россиян на Олимпиаде

"Честно говоря, судя по тому, что там происходит, у меня большие сомнения в том, что Олимпиада вообще состоится. Я не буду ее смотреть. Если россияне там будут выступать – ради бога, но я за них болеть и следить за ними не буду", – сказала Вяльбе.

"Сомнения, что состоится": пропутинская чемпионка ОИ из РФ отказалась болеть за россиян на Олимпиаде
"Сомнения, что состоится": пропутинская чемпионка ОИ из РФ отказалась болеть за россиян на Олимпиаде

Она также прогнулась перед Путиным, чьим доверенным лицом будет на так называемых выборах президента России. "Я очень уважаю нашего президента. Уже второй раз я участвую в его избирательной кампании в качестве доверенного лица. Считаю это большой честью, но, прежде всего, это еще и огромная ответственность", – присягнула бывшая лыжница на верность главарю Кремля.

"Сомнения, что состоится": пропутинская чемпионка ОИ из РФ отказалась болеть за россиян на Олимпиаде

Ранее президентка Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила о величии спортсменов из РФ и назвала выступление на Олимпиаде "явным злом".

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал Россию устроить переворот и захватить власть в Международном олимпийском комитете (МОК).

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