'Сомнения, что состоится': пропутинская чемпионка ОИ из РФ отказалась болеть за россиян на Олимпиаде

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе откажется от поддержки соотечественников на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Трехкратная победительница ОИ добавила, что якобы не будет следить за соревнованиями, где представители страны-агрессорки смогут выступать под нейтральным флагом.

Об этом Вяльбе заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. По словам приспешницы диктаторского режима Владимира Путина, у нее есть большие сомнения в том, что Олимпиада в столице Франции вообще состоится. При этом конкретных причин возможной отмены турнира она не назвала.

"Честно говоря, судя по тому, что там происходит, у меня большие сомнения в том, что Олимпиада вообще состоится. Я не буду ее смотреть. Если россияне там будут выступать – ради бога, но я за них болеть и следить за ними не буду", – сказала Вяльбе.

Она также прогнулась перед Путиным, чьим доверенным лицом будет на так называемых выборах президента России. "Я очень уважаю нашего президента. Уже второй раз я участвую в его избирательной кампании в качестве доверенного лица. Считаю это большой честью, но, прежде всего, это еще и огромная ответственность", – присягнула бывшая лыжница на верность главарю Кремля.

Ранее президентка Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила о величии спортсменов из РФ и назвала выступление на Олимпиаде "явным злом".

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал Россию устроить переворот и захватить власть в Международном олимпийском комитете (МОК).

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