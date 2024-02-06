В российской гимнастике назвали выступление на ОИ 'явным злом', а чемпионат РФ – чемпионатом мира

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер выступила с пафосной речь о величии спортсменов из РФ. При этом она обвинила Международный олимпийский комитет (МОК) в том, что ее подопечные бойкотируют Игры нынешнего года в Париже.

Об этом Винер заявила в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Член провластной партии "Единая Россия", которая получила пятилетнюю дисквалификацию от международной федерации, назвала выступление ее соотечественников на Олимпийских играх в нейтральном статусе "явным злом".

"МОК поставил перед Россией неприемлемые условия – выступление под белым флагом. Это на совести МОК. У нас огромная страна. В конце прошлого года выступало 78 регионов с флагами, с гимнами регионов и республик нашей страны. И везде были сильные гимнастки. Чем это вам не чемпионат мира? Это был настоящий чемпионат мира. У нас сейчас на чемпионате Москвы 40 девушек выполнили норматив мастера спорта. Так вырос у нас потенциал. Поэтому нам нечего от добра искать добра, тем более что это добро – явное зло", – в патриотичном угаре сказала Винер.

На выходных стало известно о том, что спортсмены сборной России по спортивной гимнастике не будут выступать на международных соревнований в нейтральном статусе.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал Россию устроить переворот и захватить власть в МОК.

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