Скандального российского бойца позорно нокаутировали в США. Видео

Дагестанский боец смешанных единоборств (ММА) Абусупьян Магомедов потерпел разгромное поражение в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC on ESPN 48. 32-летний россиянин был нокаутирован американцем Шоном Стриклендом.

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Стрикленд выбрал грамотную тактику на поединок, отдав инициативу в первом раунде сопернику.

За эту 5-минутку дагестанец полностью выдохся и уже ко 2-му раунду тяжело дышал, еле волоча ноги.

Американский боец методично работал в стойке, боксерскими ударами раз за разом пробивая в голову оппоненту.

После одного из таких хуков Магомедов свалился на настил октагона. Стрикленд кинулся добивать соперника, после чего судья сразу остановил бой.

Российские болельщики не оценили выступление своего соотечественника, назвав его позором.

Отметим, что Магомедов в 2015 году попал в скандал, из-за чего ему отказали в получении немецкого гражданства. На соревнованиях в Германии он дал пощечину человеку, который плюнул ему на бороду.

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