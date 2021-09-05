Украинскому чемпиону Паралимпиады отомстили за "золото": подробности скандала в Токио. Эксклюзив

Наш толкатель ядра Максим Коваль получил "золото" Паралимпиады-2020 после скандала и дисквалификации малазийца Мухаммада Зияда Золкефли, который нарушил регламент и опоздал в комнату ожидания. "Серебро" перешло к другому украинцу, Александру Яровому. Но история на этом не закончилась – малазийцы устроили Ковалю настоящую травлю.

OBOZREVATEL дозвонился Максиму в Токио и узнал, кто первым подал протест на Золкефли, как малазийцы отомстили украинцу, который установил мировой рекорд – 17,34 метра. А также спортсмен рассказал, почему он сменил копье на ядро и не в восторге от японских суши.

– Во время соревнований вы знали, что малазийцу грозит дисквалификация?

– Нет, об этом я не знал. Но удивился, что его вообще допустили в сектор. Потому что он и еще два человека опоздали в первый коллрум. Пришли, когда нас оттуда уже выводили. Малазиец двоих менеджеров толкнул вперед, мол, договаривайтесь, чтобы меня впустили. Они придумали отмазку, что у них сломался транспорт. Но представители сборной Греции сняли на видео моменты, как они разогревались на разминочном поле, делали пробежки.

Видео дня

Они хотели съехать на транспорт, но в итоге начали выступать под протестами. Причем первой подала протест Греция, у которой была видео-фиксация, а потом уже подключилась Украина. Но когда шли соревнования, я про это не знал и даже не думал.

А когда сказали, что малазийца сняли, то было понятно, за что. А они начали съезжать, что Украина такая коварная. Написали протест уже после соревнований, а на самом деле все три человека, которые опоздали, соревновались под протестами.

– То есть, получается, что они разминались рядом, а хотели сослаться на проблемы с транспортом...

– Но дело в том, что мы с Сашей Яровым не рядом с ними разминались. Мы с ним ждали в одной комнате, потому что знали, что за час и 10 минут до старта соревнований надо начинать разминаться. А у них там свое было кино. Друг на друга смотрели, кто первый пойдет, и в итоге втроем пропустили время и опоздали.

– Ночью после протеста от малазийцев были какие-то переживания, что их апелляцию могут удовлетворить и забрать у вас "золото"?

– Нет, я думал, что там уже изменений никаких не будет, потому что уже во всех протоколах стояло, что у Украины первые два места, а на третьем – греческий спортсмен. А на награждении были просто приятные ощущения.

– Когда начались нападки от малазийцев на вас и Украину, мол, это позорное "золото" и так далее, вы это все где-то читали?

– Нет. Мне друг, с которым я жил в одной комнате, рассказывал. А я смеялся, потому что действительно было весело. Кстати, малазийцы даже создали мой фейк-аккаунт в Instagram. И под постами писали всякие неприятные вещи.

– Очень многие жаловались на тяжелые погодные условия в Японии – сначала жара и большая влажность, а затем похолодало и пошли дожди. Каково вам было адаптироваться?

– Все находятся в равных условиях, поэтому ничего страшного в этом нет. Но трудно адаптироваться еще и потому, что в таких условиях нужно носить маски. И в этом вся сложность.

– В плане организации или приема чем-то удивило Токио? Или жесткостью своих ограничений из-за пандемии?

– Да, масочный режим немного напрягает, но в остальном все было в порядке. С транспортом проблем не возникало, на тренировки и соревнования приезжали вовремя. Но в последний день Паралимпиады, когда пошел дождь, и надо было уехать со стадиона, с транспортом оказалось все плохо. Но только в последний день.

– Вы являетесь чемпионом Европы и мира-2019, но на Паралимпиаду приехали впервые. Чем она отличается от других крупных турниров?

– Я думаю, что на Паралимпиадах чуть больше давления идет на спортсмена, чем на чемпионатах мира.

– По итогу соревнований расстроились, что не смогли толкнуть ядро дальше малазийца, у которого была попытка на 17,94 метра. А у вас в итоге получилось 17,34 метра.

– Ну да, какое-то разочарование внутри было. А он – молодец, попал в одной попытке. Так бывает, что одна попытка может хорошо вылететь.

– Но ожидали перед стартом, что сможете установить мировой рекорд?

– Я про это не думал. Сосредоточился лишь на том, как правильно все сделать технически.

– Вы уже победили на Паралимпиаде, которая является самым высоким достижением в спорте. Как собираетесь искать мотивацию на следующий цикл?

– Как всегда, я буду просто тренироваться, слушать тренера. И другая мотивация мне не нужна, у меня все хорошо. Я сам достаточно мотивирован.

– А в каком возрасте вы пришли в толкание ядра?

– Лет в 17, наверное. А до этого метал копье.

– А почему сменили специализацию?

– Сменил тренера, и перестал метать копье, а больше переключился на ядро. У нас с предыдущим наставником не было никаких конфликтов, все хорошо. Я ему до сих пор звоню и уважаю, но просто наши пути немного разошлись.

– В этой всей суматохе и разборках с медалями успели запастись сувенирами из Токио?

– Да, уже после награждения сходил скупился немного домой, родителям и родным – по игрушке и магниту. Чисто символически.

– А знаменитые японские суши попробовали?

– Да, нам в столовой давали. Не знаю, но мне они ничем не отличаются от наших. Наверное потому, что тут конвейер, нужно кормить тысячи спортсменов и тренеров. И о качестве не сильно думали – чтобы там как-то нереально вкусно было.