Украинскому чемпиону Паралимпиады отомстили за "золото": подробности скандала в Токио. Эксклюзив

Елена Павлова
Елена Павлова
Другие виды спорта
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Легкая атлетика Паралимпиада Коваль Яровой

Наш толкатель ядра Максим Коваль получил "золото" Паралимпиады-2020 после скандала и дисквалификации малазийца Мухаммада Зияда Золкефли, который нарушил регламент и опоздал в комнату ожидания. "Серебро" перешло к другому украинцу, Александру Яровому. Но история на этом не закончилась – малазийцы устроили Ковалю настоящую травлю.

OBOZREVATEL дозвонился Максиму в Токио и узнал, кто первым подал протест на Золкефли, как малазийцы отомстили украинцу, который установил мировой рекорд – 17,34 метра. А также спортсмен рассказал, почему он сменил копье на ядро и не в восторге от японских суши.

– Во время соревнований вы знали, что малазийцу грозит дисквалификация?

– Нет, об этом я не знал. Но удивился, что его вообще допустили в сектор. Потому что он и еще два человека опоздали в первый коллрум. Пришли, когда нас оттуда уже выводили. Малазиец двоих менеджеров толкнул вперед, мол, договаривайтесь, чтобы меня впустили. Они придумали отмазку, что у них сломался транспорт. Но представители сборной Греции сняли на видео моменты, как они разогревались на разминочном поле, делали пробежки.

Видео дня
Украинский легкоатлет Максим Коваль

Они хотели съехать на транспорт, но в итоге начали выступать под протестами. Причем первой подала протест Греция, у которой была видео-фиксация, а потом уже подключилась Украина. Но когда шли соревнования, я про это не знал и даже не думал.

А когда сказали, что малазийца сняли, то было понятно, за что. А они начали съезжать, что Украина такая коварная. Написали протест уже после соревнований, а на самом деле все три человека, которые опоздали, соревновались под протестами.

Малазиец Мухаммад Зияд Золкефли потерял "золото"

– То есть, получается, что они разминались рядом, а хотели сослаться на проблемы с транспортом...

– Но дело в том, что мы с Сашей Яровым не рядом с ними разминались. Мы с ним ждали в одной комнате, потому что знали, что за час и 10 минут до старта соревнований надо начинать разминаться. А у них там свое было кино. Друг на друга смотрели, кто первый пойдет, и в итоге втроем пропустили время и опоздали.

– Ночью после протеста от малазийцев были какие-то переживания, что их апелляцию могут удовлетворить и забрать у вас "золото"?

– Нет, я думал, что там уже изменений никаких не будет, потому что уже во всех протоколах стояло, что у Украины первые два места, а на третьем – греческий спортсмен. А на награждении были просто приятные ощущения.

– Когда начались нападки от малазийцев на вас и Украину, мол, это позорное "золото" и так далее, вы это все где-то читали?

– Нет. Мне друг, с которым я жил в одной комнате, рассказывал. А я смеялся, потому что действительно было весело. Кстати, малазийцы даже создали мой фейк-аккаунт в Instagram. И под постами писали всякие неприятные вещи.

Фейковый аккаунт Максима Коваля в Instagram.

– Очень многие жаловались на тяжелые погодные условия в Японии – сначала жара и большая влажность, а затем похолодало и пошли дожди. Каково вам было адаптироваться?

– Все находятся в равных условиях, поэтому ничего страшного в этом нет. Но трудно адаптироваться еще и потому, что в таких условиях нужно носить маски. И в этом вся сложность.

– В плане организации или приема чем-то удивило Токио? Или жесткостью своих ограничений из-за пандемии?

– Да, масочный режим немного напрягает, но в остальном все было в порядке. С транспортом проблем не возникало, на тренировки и соревнования приезжали вовремя. Но в последний день Паралимпиады, когда пошел дождь, и надо было уехать со стадиона, с транспортом оказалось все плохо. Но только в последний день.

– Вы являетесь чемпионом Европы и мира-2019, но на Паралимпиаду приехали впервые. Чем она отличается от других крупных турниров?

– Я думаю, что на Паралимпиадах чуть больше давления идет на спортсмена, чем на чемпионатах мира.

Максим Коваль легкая атлетика Паралимпиада

– По итогу соревнований расстроились, что не смогли толкнуть ядро дальше малазийца, у которого была попытка на 17,94 метра. А у вас в итоге получилось 17,34 метра.

– Ну да, какое-то разочарование внутри было. А он – молодец, попал в одной попытке. Так бывает, что одна попытка может хорошо вылететь.

– Но ожидали перед стартом, что сможете установить мировой рекорд?

– Я про это не думал. Сосредоточился лишь на том, как правильно все сделать технически.

Максим Коваль легкая атлетика Паралимпиада

– Вы уже победили на Паралимпиаде, которая является самым высоким достижением в спорте. Как собираетесь искать мотивацию на следующий цикл?

– Как всегда, я буду просто тренироваться, слушать тренера. И другая мотивация мне не нужна, у меня все хорошо. Я сам достаточно мотивирован.

– А в каком возрасте вы пришли в толкание ядра?

– Лет в 17, наверное. А до этого метал копье.

– А почему сменили специализацию?

– Сменил тренера, и перестал метать копье, а больше переключился на ядро. У нас с предыдущим наставником не было никаких конфликтов, все хорошо. Я ему до сих пор звоню и уважаю, но просто наши пути немного разошлись.

– В этой всей суматохе и разборках с медалями успели запастись сувенирами из Токио?

– Да, уже после награждения сходил скупился немного домой, родителям и родным – по игрушке и магниту. Чисто символически.

– А знаменитые японские суши попробовали?

– Да, нам в столовой давали. Не знаю, но мне они ничем не отличаются от наших. Наверное потому, что тут конвейер, нужно кормить тысячи спортсменов и тренеров. И о качестве не сильно думали – чтобы там как-то нереально вкусно было.

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