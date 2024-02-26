Предложили гимн России вместо украинского: как 16-летняя сирота из Днепра выиграла первое 'золото' Олимпиады и стала звездой в США

30 лет назад 16-летняя фигуристка Оксана Баюл проснулась мировой звездой, выиграв накануне Олимпиаду-1994 в Лиллехаммере и первую золотую медаль Игр для независимой сборной Украины. Катаясь с травмой и на обезболивающих, хрупкая, но целеустремленная девушка из Днепра поразила судей, а не ожидавшие такой развязки организаторы более 40 минут искали "Ще не вмерла", предлагая взамен включить гимн СССР или даже России.

Никто из родных Баюл не был связан с профессиональным спортом, как отмечала сама спортсменка, "обычная рабочая семья". Когда Оксана была еще совсем крохой, мама рассталась с отцом девочки и поднимала ее сама на зарплату учительницы французского языка. В молодости она занималась танцами и мечтала, чтобы дочь сделала карьеру балерины.

"Но мне было четыре года, когда бабушка сказала, что я слишком толстая и в балетную школу меня не примут, зато подарила мне коньки", – вспоминает Оксана. Поэтому большую часть своего детства будущая чемпионка проводила не дома, а на родном катке "Метеор" в Днепропетровске. Хотя из-за лишнего веса Баюл сначала записали в группу "Здоровье".

Через год после того, как не смогла на отборе добежать 30 метров, девочка научилась очень высоко прыгать. Пусть и падать было очень больно. И очень быстро рассекала по льду, стараясь не пропускать занятий: "Помню, как выбегала на тренировку и, если не успевала запрыгнуть в уходящий автобус или трамвай, бежала за ним вдогонку всю дорогу, потому что за опоздания ругали".

Но затем девочке пришлось очень быстро повзрослеть, когда в 13 лет она потеряла маму, которую забрал рак, а через месяц умерла и бабушка. "Знаете, самая большая драма в моей жизни произошла, когда я потеряла свою семью в очень молодом возрасте. Моя мама скончалась за два года до распада Советского Союза", – вспоминала Оксана.

У девочки оставался отчим, также талантливую сироту взял под свою опеку ее первый тренер Стас Коротек. А когда развалился СССР и наставник Баюл уехал работать в Канаду, то Оксану и еще троих спортсменов перевели из Днепра в Одессу: "Там нас поселили в общежитии – комнатках над катком "Льдинка".

В Одессе Оксана познакомилась с Валентином Николаевым, который научил ее прыгать тройные прыжки и с которым она начала, как сама признавалась, такую профессиональную деятельность. Там же наставницей Баюл также стала Галина Змиевская, которая впоследствии перевезет талант в США.

Баюл в своих интервью не скрывала, что у нее непростой характер, и вспоминала, как на первенстве Европы Николаев просил ее перед произвольной программой: "Ты пятым тройным не владеешь, не прыгай". А она не послушалась – и упала с него, став второй на континенте. Зато чемпионат мира-1993 после этого прошел гладко: "Мы уже катались, как короли. А потом была Олимпиада".

Несмотря на титул первой в мире, Оксана не была фавориткой в Лиллехаммере-1994, где и пресса, и большинство болельщиков ожидали победы любимицы Америки Нэнси Кэрриган, которая пережила нападение за полтора месяца до Игр. Дело в том, что конкурентка Нэнси Тоня Хардинг очень боялась не отобраться в сборную, поэтому во время чемпионата США ее бывший муж и телохранитель подговорили знакомого Шейна Стэнта сломать ногу Кэрриган.

Однако нападавший лишь повредил ногу фигуристки телескопической дубинкой, Нэнси восстановилась и приехала в Норвегию фавориткой с новыми спонсорскими договорами и миллионными контрактами за будущие выступления. Тогда как Баюл даже не смогла пойти на церемонию открытия Олимпиады из-за того, что ей не досталось теплых штанов.

"Нам дала экипировку компания Adidas, но когда форма до меня дошла, она была большая и там не оказалось перчаток и теплых штанов. И на открытие Олимпиады Змиевская меня не пустила. Она сказала: "Оксана, извини. У тебя нет теплых штанов, а там очень холодно и надо ждать, пока ты выходишь и делаешь круг по стадиону. Ты просто перемерзнешь. А если ты заболеешь, то вся работа последних трех с половиной лет, которую мы проделали, пойдет коту под хвост", – вспомнила Баюл.

Конфликт Хардинг и Керриган был одной из топовых тем Игр, поэтому на ледовой арене всегда было много зрителей и представителей СМИ. Каждый хотел посмотреть хотя бы кусочек этого реалити-шоу. Но Оксану это не смущало, она хорошо откатала короткую программу, однако, по мнению судей, Керриган, которая выступала в костюмах от модного дизайнера Веры Вонг, справилась со своей задачей лучше. Американка лидировала после первой половины борьбы, а украинка шла второй.

К сожалению, между двумя выступлениями с Оксаной Баюл произошел инцидент, который едва не стоил ей олимпийского "золота". Во время тренировки на льду она столкнулась с немкой Таней Шевченко, конек которой порезал ногу украинки: "Мы ехали задом и не видели друг друга. Я упала и была в шоке – вообще не знала, что происходит".

"Я вообще боли не почувствовала, но смотрю на свою ногу, а у меня здесь кровь, и я обалдела. Ко мне подъехала Катарина Витт, подняла меня под мышки, чтобы я посредине льда не сидела. И она отвезла меня к борту, к моим тренерам. Когда я к ним подъезжала, у меня в голове была одна мысль: "О, Господи Боже, неужели я докаталась, неужели все, неужели я довыступалась?" Галина Змиевская, увидев меня, чуть не упала со стула", – признавалась спортсменка podrobnosti.ua.

Фигуристке не сразу смогли остановить кровь, а когда это удалось сделать, тренерский штаб украинской сборной понимал, что Олимпиада для нее окончена. Но все хорошо обдумав, Оксана решила выступать и сообщила об этом своим наставникам – Николаеву и Змиевской. Врачам пришлось постараться, чтобы боль во время проката не была такой явной.

Выступление Баюл в произвольной программе на Олимпиаде-1994 за эти 30 лет стало фактически культовой историей: украинка уверенно выполнила все элементы и уже собиралась завершать программу тройным скачком, когда обратила внимание на тренера. Змиевская чувствовала, что Оксана все еще уступает американке, и поэтому прокричала ей: "Тебе нужна комбинация!".

И вот за 15 секунд до конца проката Баюл рискует сменить программу, добавив вместо одиночного прыжка каскад двойной аксель – двойной тулуп. И только украинка завершает его, как музыка затихает: "Закончилось выступление, и буквально мир остановился. Я ощущала: "Я это сделала, я переступила через себя, я откатала свое лучшее выступление". Тогда я действительно была счастлива. А потом пошла в комнату и просто начала рыдать, потому что все, через что пришлось пройти, очень давило".

Пока Баюл ожидала свои оценки, никто не мог с уверенностью сказать, обойдет она Керриган или нет. В итоге четверо из девяти судей отдали победу американке, еще четверо – Оксане. Все решил немецкий судья, бывший чемпион мира Ян Хоффманн, поставивший Баюл лучшие оценки за артистизм.

Тогдашние организаторы не рассчитывали на победу Украины, поэтому никто не подготовил запись гимна нашего государства. На его поиски ушло более 40 минут. Вместо "Ще не вмерла" они предлагали поставить гимн СССР или России, но украинская делегация отказалась. Ситуацию спасла начальник команды Людмила Михайловская, которая поехала за гимном в олимпийскую деревню.

"Я, честно говоря, в свои 16 лет не понимала важности того, что со мной происходило", – позже признавалась Баюл, которая в одно мгновение стала мировой звездой.

В США новой олимпийской чемпионке с историей "Золушки" сразу же стали предлагать выступления и контракты со множеством нулей. И Змиевская решила воспользоваться этим моментом, чтобы перебраться вместе с Оксаной и своей группой во главе с олимпийским чемпионом-1992 Виктором Петренко в США. Хотя Николаев упрашивал ее оставить Баюл в любителях еще на один олимпийский цикл, ведь девочке было всего 16.

В столь юном возрасте Оксана не была знакома с культурой употребления спиртного, и это сыграло с ней злую шутку. Впервые она попробовала алкоголь в 1993 году в своем первом профессиональном туре в США, где была хэдлайнером.

"Кроме меня, почти все фигуристы в автобусе были взрослыми, и он был заполнен алкоголем. Большинство из них были русскими и американцами, и почти все они пили. Я была совсем молодой девушкой с абсолютно другой культурой, не знала правил, никто ничего мне не рассказывал, никто не учил меня. Я думала, что это норма – ведь в подростковом возрасте никто не хочет отрываться от коллектива", – отмечала позже Баюл.

Большие деньги, слава и алкоголь стали непростым испытанием для юной сироты. Дошло до того, что под градусом она попала в автомобильную аварию, а затем сильно напилась во время турне. Американские СМИ просто распинали бывшую "Золушку", но украинка прошла реабилитацию и нашла в себе силы, чтобы скинуть лишний вес и вернуться к нормальной жизни. Снова выступать и быть востребованной.

Не сразу чемпионка нашла и свое личное счастье. Говорили, что первый муж хотел, чтобы она завязала с выступлениями и стала "кухонной женой", второй – вообще не интересовался фигурным катанием и интересами Баюл, а вот с третьей попытки Оксане наконец-то повезло найти любящего и заботливого спутника в лице американского бизнесмена с американскими корнями, менеджера Карло Фарины.

Карло, который в свое время сотрудничал со Стингом и Майклом Джексоном, появился в жизни Баюл в 2010 году. По словам спортсменки, он открыл ей глаза на обман ее бывшего менеджера и Змиевской, которые в свое время обкрадывали девушку – получали за ее выступления одни суммы, а Оксане отдавали значительно меньшие. К тому же за спиной фигуристки в Украине под ее именем велся бизнес, в частности, салоны красоты OksanaBaiul.

В 2015 году у пары родилась дочь, и сейчас Баюл абсолютно счастлива в личной жизни. А еще, несмотря на все обиды на украинские власти, Оксана оказалась настоящей патриоткой. Она открыто поддержала Майдан и не боялась называть АТО войной с Россией.

А когда в 2022-м началось полномасштабное вторжение РФ, фигуристка забыла, что так и не получила премию за свою золотую медаль ОИ-1994: "Деньги подарили, но мне в руки ничего не дали". Она забыла, что ее, первую чемпионку, не пригласили на празднование 30-летия независимости и эмоциональный отказ от паспорта с тризубом.

Оксана самоотверженно выступила в поддержку Украины, ставя на место Россию и ее спортсменов, типа Навки, которые распространяют пропаганду Кремля. Чемпионка вместе со своей семьей ходила на демонстрации, призывая помочь ее родине.

Как ранее сообщал OBOZ.UA Баюл оценила то, что сделал украинский олимпийский чемпион у жены Пескова, словами "это фу, бл**ь".

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