Прославленная украинская фигуристка Оксана Баюл в резких тонах прокомментировала решение украинского олимпийского чемпиона по фигурному катанию Виктора Петренко принять участие в ледовом шоу "Аленький цветочек" , которое поставила Татьяна Навка. Для Баюл работа 53-летнего Петренко в России является "двойной изменой и двуликостью".

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Оксана Сергеевна обратила внимание на то, что Петренко 30 лет находился в Федерации фигурного катания Украины.

"Человек не просто уехал в Россию и начал там кататься, а именно бросил людей, которые ему помогали в течение 30 лет", – цитирует Баюл tribuna.com.

Олимпийская чемпионка-1994 по фигурному катанию не смогла сдержать эмоций.

"Петренко работал с украинским государством и вот так поступил. Всю зиму протанцевал в шоу Навки и сейчас снова готовится к новому сезону. Просто тварь какая-то. У меня это не укладывается в уме. Флаг ему в руки, пусть делает что хочет, но это фу, бл*дь", - добавила Баюл.

Отметим, что с момента начала полномасштабного вторжения России Петренко был в Украине и в Instagram выложил единственный пост с фразой "Нет войне" на русском и английском языках.

С тех пол никаких слов в поддержку украинских военных или с обвинениями в адрес России опубликовано в ленте его аккаунта в Instagram не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский тренер по фигурному катанию Лилия Батутина резко прокомментировала участие Петренко в шоу жены Пескова.

В июле прошлого года Петренко уволили с должности вице-президента Украинской федерации фигурного катания после его участия в ледовом шоу в Сочи

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