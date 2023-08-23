Сборную России не пустили в Германию на чемпионат Европы по гребле

Молодежная сборная России по гребле не выступит на чемпионате Европы, который с 25 по 27 августа состоится в немецком Крефельде. Власти Германии отказали в выдаче виз представителям страны-агрессорки, чем заставили их отправиться на открытое первенство Беларуси.

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Об этом в комментарии официальному сайту Федерации гребного спорта России (ФГСР) заявил главный тренер национальной команды Александр Зюзин. Он отметил, что все заявки спортсменов из его сборной были якобы одобрены и согласованы организационным комитетом европейского чемпионата.

"Германия не открыла нам визы, к сожалению, на первенство Европы мы не поедем. Все заявленные участники отправятся на открытое первенство Беларуси среди молодежи до 23 лет", – сказал Зюзин.

Ранее молодежная сборная России по гребле отказалась выступать на чемпионате мира в Болгарии из-за требований подписывать декларацию, в которой осуждается военное вторжение РФ в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион Лондона-2012 в гребле на байдарках Александр Дьяченко добился отмены своей дисквалификации за употребление допинга на территории России.

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