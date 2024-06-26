В самый разгар лета как никогда актуальным становится вопрос защиты кожи от чрезмерных солнечных лучей. Многие пренебрегают защитой от солнца, а ведь правильное отношение к загару может сохранить не только здоровье, но и жизнь.

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За последнее столетие частота заболевания раком кожи выросла в 400 раз, а меланома является одним из самых опасных онкологических заболеваний. Поэтому важно следить за состоянием своей кожи и не допускать пребывания на солнце без защитного крема.

Выбор правильного солнцезащитного крема является ключом к сохранению здоровья кожи и организма в целом, но при этом мало кто задумывается о разнице между органическими и неорганическими фильтрами, которые составляют основу этих средств.

Органические и неорганические солнцезащитные кремы имеют существенное отличие: они используют различные виды фильтров для предотвращения проникновения ультрафиолетовых лучей в кожу. Органические содержат химические фильтры (оксибензон и октиноксат), они взаимодействуют с кожей, чтобы поглощать и рассеивать ультрафиолетовое излучение. Но некоторые из этих химических веществ могут накапливаться в организме и вызывать различные нежелательные эффекты, в том числе аллергические реакции и нарушения эндокринной системы.

Неорганические фильтры (оксид цинка и диоксид титана) действуют как физические барьеры, отражая и рассеивая ультрафиолетовые лучи еще до того, как они достигнут кожи. Эти ингредиенты обычно считаются безопасными для кожи и имеют меньший риск вызывать аллергические реакции или другие побочные эффекты.

При выборе солнцезащитного крема важно обращать внимание на состав и типы фильтров, используемых в продукте. Хотя органические кремы могут обеспечивать более легкую текстуру и лучшую косметическую невидимость, неорганические считаются более безопасными для здоровья.

Всегда обращайте внимание на типы фильтров. Выбирайте тот, который обеспечит вам не только эффективную защиту от солнечных лучей, но и безопасность.

Меня часто спрашивают: правда ли, что в летнее время не стоит делать косметологические процедуры, чтобы поберечь кожу?

На самом деле это не так: активное солнце не является противопоказанием к процедурам. Но очень важно ежедневное нанесение качественного солнцезащитного крема: это и будет ваша главная забота о здоровье кожи летом.

Будьте здоровы, красивы и счастливы!