В Москве суд отменил чемпиону ОИ дисквалификацию за допинг на территории России

Олимпийский чемпион Лондона-2012 в гребле на байдарках Александр Дьяченко добился отмены своей дисквалификации на территории России. В июне 2022 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал 33-летнего Дьяченко виновным в нарушении антидопинговых правил, за употребление запрещенных препаратов тренболон и метенолон. Спортсмен был дисквалифицирован на 4 года, начиная с 9 июня 2022-го.

Видео дня

После обращения в суд Дьяченко получил отказ, но обжаловал решение, после чего Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил действие санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) на территории РФ.

"Я очень долго боролся и, наконец, добился того, чтобы санкции CAS, наложенные на меня, не действовали на территории России. Считаю, что справедливость восторжествовала, пусть даже только в моей стране", - цитирует чемпиона Олимпиады ТАСС.

Дьяченко заявил, что "деньги для него не главное".

"Важнее было исправить несправедливость, по моему имени и моей репутации нанесли очень сильный удар. Год назад вынужден был уйти с поста старшего тренера сборной России и вообще перестал работать в сфере профессионального спорта. Я не собирался терпеть несправедливость, попробовал побороться за свое честное имя, и у меня это получилось", – сказал гребец.

Российские болельщики высмеяли такую ситуацию.

"Поборолся за свое честное имя в самом честном суде", "Классика. Еще один допингист будет воспитывать других допингистов", "Россия признана самой развитой, свободной и богатой страной на территории России", "Блестящая победа! Честное имя на территории РФ..." - стебутся юзеры.

Пользователи шутят, что у Дьяченко теперь новое звание - олимпийский чемпион по версии Мосгорсуда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!