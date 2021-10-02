Самый сильный человек России умер от коронавируса

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Владимир Синеглазов

Известный российский силач Владимир Синеглазов скончался в возрасте 60 лет от последствий, вызванных коронавирусом, сообщает РЕН ТВ. Последние дни жизни Синеглазов провел в коме. Днем ранее от COVID-19 умерла его сестра.

Владимир Синеглазов

Синеглазов начал свою спортивную карьеру в 1980 году в возрасте 20 лет. Выступал со специальными гирями, которые ему создавали на заказ. Каждый такой снаряд весил до 90 кг.

Владимир Синеглазов отметился невероятными трюками
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Позже стал развивать в себе гибкость, добившись невероятных результатов. Он мог садиться на шпагат, опираясь на стулья, при этом удерживая на себе еще одного спортсмена.

Владимир Синеглазов демонстрировал потрясающую гибкость

до 2010 года Синеглазов выступал в Театре силы, демонстрируя уникальные трюки, но был вынужден досрочно завершить карьеру. Из-за больших нагрузок у силача начали разрушаться суставы в ногах.

Владимир Синеглазов гастролировал с Театром силы

В общей сложности за 30-летню карьеру уроженец Ельца (Липецкая область) установил 26 мировых рекордов. В 2009 году был признан самым сильным человеком России.

Владимир Синеглазов

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу по версии WBC в среднем весе умер в возрасте 52 года. Титулованный спортсмен попал в реанимацию 15 июля и скончался от пневмонии, вызванной COVID-19,

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