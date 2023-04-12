"Самое время, епта". Российские болельщики разнесли Путина за новый указ для "безхребетного народа"

Президент России Владимир Путин получил порцию гневных комментариев от российских болельщиков после того, как поручил в 2023 году отпраздновать "100-летие отечественного волейбола". Соответствующий указ был опубликованн на сайте Кремля.

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"Общественной организации "Всероссийская федерация волейбола" обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия отечественного волейбола", – говорится в документе.

"Вов, поручи лучше поднять людям зарплаты и пенсии до 2700$ как ты и обещал. А то чего у тебя народ живет на зарплату, что ниже пособия по безработице на Западе", - пишут в ответ на эту новость любители спорта из РФ.

Другие высказываются на волнующую их тему мобилизации и повесток.

"А какие претензии к власти? Они же видят что народ бесхребетный, все стерпит, все проглотит. Вчера крепостной военный закон приняли, завтра примут закон о военном налоге. Красавчики, пользуют безвольную массу как хотят", - стебутся фанаты.

Другие замечают, что других проблем в России нет, и в стране сплошной праздник.

Также пользователи не проходят мимо темы с двойниками и"распилом бабла".

"Какой из Путиных? Который в Марике ручкался с местными или который через дней 10 на встрече с послами стоял в 50м ото всех и уже не ручкался "из-за карантинных ограничений"?" - спрашивают юзеры.

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