newspaper
img

"Самое время, епта". Российские болельщики разнесли Путина за новый указ для "безхребетного народа"

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
1,5 т.
Путин

Президент России Владимир Путин получил порцию гневных комментариев от российских болельщиков после того, как поручил в 2023 году отпраздновать "100-летие отечественного волейбола". Соответствующий указ был опубликованн на сайте Кремля.

Видео дня

"Общественной организации "Всероссийская федерация волейбола" обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия отечественного волейбола", – говорится в документе.

"Вов, поручи лучше поднять людям зарплаты и пенсии до 2700$ как ты и обещал. А то чего у тебя народ живет на зарплату, что ниже пособия по безработице на Западе", - пишут в ответ на эту новость любители спорта из РФ.

"Самое время, епта". Российские болельщики разнесли Путина за новый указ для "безхребетного народа"

Другие высказываются на волнующую их тему мобилизации и повесток.

"А какие претензии к власти? Они же видят что народ бесхребетный, все стерпит, все проглотит. Вчера крепостной военный закон приняли, завтра примут закон о военном налоге. Красавчики, пользуют безвольную массу как хотят", - стебутся фанаты.

"Самое время, епта". Российские болельщики разнесли Путина за новый указ для "безхребетного народа"

Другие замечают, что других проблем в России нет, и в стране сплошной праздник.

"Самое время, епта". Российские болельщики разнесли Путина за новый указ для "безхребетного народа"

Также пользователи не проходят мимо темы с двойниками и"распилом бабла".

"Какой из Путиных? Который в Марике ручкался с местными или который через дней 10 на встрече с послами стоял в 50м ото всех и уже не ручкался "из-за карантинных ограничений"?" - спрашивают юзеры.

"Самое время, епта". Российские болельщики разнесли Путина за новый указ для "безхребетного народа"
"Самое время, епта". Российские болельщики разнесли Путина за новый указ для "безхребетного народа"
"Самое время, епта". Российские болельщики разнесли Путина за новый указ для "безхребетного народа"
"Самое время, епта". Российские болельщики разнесли Путина за новый указ для "безхребетного народа"

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!