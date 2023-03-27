Сначала "свободно" гулял по Мариуполю, а теперь выбирает длиннющий стол: в сети обратили внимание на интересный "нюанс" с Путиным. Видео

В сети появилось видео с российским диктатором Владимиром Путиным, который для встречи с подчиненным снова выбрал длиннющий стол. Хотя еще недавно пропагандисты демонстрировали, как "свободно" глава Кремля катается за рулем автомобиля по оккупированному Мариуполю и якобы встречается с местными жителями.

Видео дня

На такой "нюанс" обратил внимание блогер Денис Казанский в Telegram. На опубликованных кадрах видно, как подчиненный диктатора взял у стола стул и тянет ближе к собеседнику, в то же время поглядывая на него, мол, достаточное ли уже расстояние или можно подойти поближе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: кремлевские пропагандисты заявили, что диктатор Владимир Путин якобы совершил "визит" во временно оккупированный Мариуполь. Лживые российские СМИ рассказали легенду о том, что главный военный преступник РФ якобы передвигался по разрушенному городу за рулем авто.

19 марта пропагандисты наперебой публиковали циничные видео из Мариуполя, куда якобы приехал кремлевский диктатор Владимир Путин. Жители города, в который российская армия принесла смерть и разруху, благодарили главного военного преступника РФ за "победу".

Пропаганда сделала визит Путина к местным жителям якобы неожиданностью. Более того, циничные российские СМИ заявили, что диктатор побывал в гостях у мариупольцев.

В то же время россиян смутило видео "с Путиным в Мариуполе". Многие спросили, почему диктатор совершил визит именно ночью.

"Ночное видео, по которому невозможно определить, где он едет. Нас за идиотов держат или как это понимать?" "А какова цель визита в Мариуполь ночью? Что-то посмотреть – так темно. Познакомиться с людьми – тоже нет", – писали читатели одного из пропагандистских Telegram-каналов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко выразил мнение, что визит Путина во временно оккупированный украинский Мариуполь мог быть ответом на выдачу ордера на его арест Международным уголовным судом в Гааге. С большой вероятностью в городе был не сам глава Кремля, а его двойник;

– а украинцы высмеяли сомнительный визит Путина. Они отметили, что Кремль, вероятно, использовал двойника, поэтому в Мариуполе действительно мог быть человек, похожий на диктатора. У настоящего Путина путь может быть только один – в суд в Гааге.

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