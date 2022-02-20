РосСМИ придумали свой медальный зачет Олимпиады-2022, чтобы поднять ОКР. Фотофакт

Два крупнейших российских спортивных издания Eurosport и МатчТВ у себя в социальных сетях решили вести альтернативный подсчет медалей Олимпиады-2022. СМИ опубликовали рейтинг по общему количеству наград, где сборная Олимпийского комитета России (ОКР) находится на втором месте.

Официальный сайт Игр-2022 в Пекине, как и остальные официальные ресурсы, в медальном зачете всегда используют в первую очередь сортировку по золотым медалям, так как чемпион Олимпиады всегда имел больший вес, чем серебряный или бронзовый призер.

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Отметим, что на самом деле в официальном медальном зачете ОКР финишировала на Олимпиаде на 9-й строчке, а второе место занимает Германия.

В комментариях такую "инициативу" российских медиа высмеяли, назвав это очередным ходом пропагандистов.

Юзеры называют автором "мельдонийцами", отмечая "подлое вранье". Также пользователи напоминают, что такой страны как "Россия" на Олимпиаде в Пекине нет, а есть ОКР.

Подписчики шутят, почему не сделать рейтинг по "бронзе", где Россия была б на первом месте.

Болельщики издеваются, что и тут вмешались пропагандисты.

Напомним, что последний шанс завоевать золотую медаль Игр-2022 россияне упустили. В финале хоккейного турнира команда ОКР уступила соперникам из Финляндии.

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