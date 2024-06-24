Страна-террорист вчера завершила в Казани так называемые альтернативные Олимпийские игры.

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Напомню, что это 5 Спортивные игры стран БРИКС и первые задумывавшиеся российской пропагандой как альтернативные Олимпийские игры.

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Але брехня і фарс стали головними символами цієї так званої Олімпіади. Путінська пропаганда напередодні Ігор БРІКС заявила про участь у них більш як 90 країн і на відкритті 12 липня в параді прапорів було представлено 89 держав. Натомість на офіційному сайті Ігор щонайменше із 22 країн не було заявлено ЖОДНОГО СПОРТСМЕНА. Більш за те, за даними журналістів інтернет-видання "Медиазона"у списках розміщених спортсменів у гуртожитках кампуса Казанського університету були зареєстровано представники лише 37 країн. Це враховуючи невизнані Південну Осетію та Республіку Абхазію й Республіку Сербську, яка є складовою частиною Боснії та Герцоговини. В кінці кінців, долучивши іноземних студентів, які навчаються в Росії та псевдо-держави було названо 53 країни-учасниці.

Щодо учасників, то замість оголошених 4 751 спортсмена на офіційному сайті було розміщено карточки 2 880 спортсменів.

Як бачимо, що є БРЕХНЯ, а є ще й російська ПРОПАГАНДА!

Цікаво також, що реально сильних і конкурентних спортсменів зібрали команди лише трьох країн: Росії, Білорусі та Бразилії, а у багатьох видах спорту за 3 медалі боролися ДВА або навіть ОДИН спортсмен. Для прикладу, російський синхроніст Олександр Мальцев …ОДИН виступав в своєму виді програми і "героїчно" завоював золоту медаль Ігор?! А литовський борець Андрюс Мажейка виграв Ігри БРІКС не будучи присутній у жодній сутичці та й загалом у Казані.

У підсумку спортсмени Росії та Білорусі на двох виграли відповідно 212 та 46 золотих медалей у "конкурентній" боротьбі з дублерами та студентами з африканських і латиноамериканських країн. В загальному медальному заліку зустрічається представники лише 2 європейських країн - Болгарії та Сербії, які здобули відповідно 1 бронзову та 2 (срібну і брозову) медалі.

Тож підсумовуючи можна лише коротко сказати:

ЯКА КРАЇНА така й "ОЛІМПІАДА"!