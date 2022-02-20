Сборная ОКР по хоккею проиграла в финале Олимпиады-2022, пропустив на 31-й секунде. Видео

Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) по хоккею проиграла команде Финляндии в финале турнира на Олимпиаде-2022 в Китае. Матч завершился со счетом 2:1.

Для финнов эта золотя медаль стала исторической. До Пекина-2022 наивысшим олимпийским достижением сборной было "серебро" в Калгари-1988 и 2006 года в итальянском Турине.

Счет в матче был открыт уже на 8-й минуте, когда Михаил Григоренко броском с правого пятака реализовал большинство, замкнув передачи Никиты Гусева и Никиты Нестерова. Шайба попала в дальний угол, пролетев над щитком голкипера.

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На 5-й минуте второго периода защитник борной Финляндии Вилле Покка восстановил равновесие.

Победную шайбу суоми забили на 31-й секунде третьего периода. После грубой ошибки российского голкипера отметился Ханнес Бьернинен. Передачи на свой счет записали Марко Анттилы и Атте Охтамаа.

Для россиян это стало шестым поражением в истории противостояния с командой Финляндии. Всего сборные пересекались на Олимпийских играх восемь раз.

На групповом этапе ОИ-2022 ОКР проиграла только один матч – Чехам в овертайме (5:6). Подопечные Алексея Жамнова вышли в плей-офф с первого места где победили Данию (3:1) и Швецию (2:1, Б).

Финляндия дошла до финала без поражений, выиграв в плей-офф у Швейцарии (5:1) и Словакии (2:0).

Финляндия – Россия – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

0:1 – 8 Григоренко (Нестеров, Гусев)

1:1 – 24 Покка (Бьорнинен, Охтамаа)

2:1 – 42 Бьорнинен (Анттила, Охтамаа)

Вратари: Сятери 16/17 – Федотов 29/31.

Как сообщал OBOZREVATEL, необычный эпизод произошел во время матча олимпийского хоккейного турнира между мужскими сборными Швеции и Латвии 10 февраля. Один из скандинавов сыграл как заправский футболист.

Еще один забавный момент случился в премьерном матче хоккейного турнира Олимпиады-2022 между мужскими командами Швейцарии и ОКР.

Один из судей поединка пострадал от швейцарского игрока, оказавшись на льду. В игре же российские хоккеисты взяли верх (1:0) за счет автогола в конце первого периода.

Также, крайне странным получилось начало матча женского хоккейного турнира Олимпиады-2022 между сборными Канады и ОКР.

"Кленовые" отказались выходить на лед, пока не получат информацию о здоровье соперниц.

В итоге встреча началась с опозданием на час, но соперницы вынуждены были играть в защитных медицинских масках.

Однако отменять поединок или переносить его на другое время уже не стали. Стартовое вбрасывание шайбы произошло в 7:15. Уже за три минуты игры канадки отличились двумя голами и повели в счете 2:0.