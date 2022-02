Сборная ОКР по хоккею проиграла в финале Олимпиады-2022, пропустив на 31-й секунде. Видео

Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) по хоккею проиграла команде Финляндии в финале турнира на Олимпиаде-2022 в Китае. Матч завершился со счетом 2:1.

Congratulations 👏 @leijonat #Finland 🇫🇮 on a hard fought #gold Men’s #icehockey @Beijing2022.



Always a feared & respected opponent for @TeamCanada #Canada. #Suomi #Olympics pic.twitter.com/niEKS3pMy4