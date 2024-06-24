'Билык, Полякова – таких десятки'. Известный украинский музыкант назвал коллег, которым было выгодно петь на русском

Украинский музыкант, фронтмен группы "Мандры" Сергей Фоменко эмоционально высказался о музыкантах, которые в свое время начали искать творческое счастье в России и для этого писали и исполняли песни на русском языке. А потом "перекрасились" и начали петь на украинском язіке.

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"Только примеряла кокошник, как снова нужно одевать вышиванку", – в частности так из одного из публичных разговоров исполнитель несколько лет назад охарактеризовал Ирину Билык. В интервью OBOZ.UA певец вспомнив этот разговор и рассказал, что сейчас думает по поводу коллег, которые заглядывались на российский музыкальный рынок.

"Билык, Полякова – таких десятки, – говорит Сергей Фоменко. – Вопрос не только в Ирине Билык. С ней все как раз понятно. Надо смотреть на то, не как она начинала, выпуская один за другим украиноязычные альбомы, а как продолжала. В этом случае мы имеем дело с сугубо шоу-бизнесовым человеком, который в какое-то время принял решение, что на русском – выгоднее. Но я не хотел бы ничего плохого о ней и таких, как она, говорить. Мол, переобуванцы. Думать, кто там настоящий, кто нет. Кто я такой, чтобы кого-то винить? Я могу корить за какие-то дела только себя. А что сделал лично? Был ли стойким, или откровенным, сделал ли максимум, что мог? Где я был? Вот моя зона ответственности. Все остальное – это дело ответственности других".

"Есть определенный пул людей, которые всю жизнь делали украинскую музыку, снимали украинское кино, занимались украинским искусством. И эта история идет от шестидесятников, работавших в условиях "совка", но не являвшихся ими по духу, – добавляет музыкант. – Тех из них, которые были самыми решительными, смелыми и яркими, убили. Алла Горская, Василий Стус, Владимир Ивасюк и другие. Почему столько было уничтоженных художников? Ибо культура формирует нацию. Культура – это такое же оружие, как автомат в руках военного".

Ранее OBOZ.UA писал, что блогер перевел на украинский хит Ирины Билык "Снег", который исполнял путинист Филипп Киркоров: вот что из этого вышло.

Полное интервью с музыкантом Сергеем Фоменко читайте на OBOZ.UA здесь.

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