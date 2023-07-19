'Мой дом – Москва': экс-россиянка выиграла чемпионат Европы для Кипра и может соревноваться с Магучих и Левченко

Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко выиграла молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике в прыжках в высоту (U-23) по флагом Кипра. А после победы с высотой 1,91 метра рассказала про ситуацию в РФ, которая вынудила ее два года назад начать процесс смены гражданства.

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Сейчас российские легкоатлеты не выступают на международной арене из-за полномасштабного вторжения в Украину, однако и до этого на престижные старты допускались считанные представители страны-агрессора из-за массового приема допинга.

"Время спортсмена на вершине очень короткое. Все знают, как сложилась ситуация с Россией. Уже какое-то время назад было сложно, тогда – с допингом. И в связи с этим решением я думала в основном о себе как о спортсмене. Я хочу соревноваться. Хочу участвовать в международных соревнованиях и иметь возможность проявить себя там", – цитирует 20-летнюю Елену Svenska yle.

Со второй половины 2021 года призер юношеского европейского фестиваля-2017 в Дьоре Куличенко выступает за Кипр, а также учится в США и представляет Университет Джорджии (США).

"Просто у меня по определенным причинам несколько лет назад появилось второе гражданство. Вот мой менеджер Алексей Николаев и предложил поменять гражданство спортивное. В России ничего не движется в лучшую сторону. На момент нашего с ним разговора перестали давать даже нейтральные статусы", – рассказывала два года назад прыгунья.

На самом деле за свое новое гражданство и жизнь без проблем Елена должна поблагодарить отца и его богатство. На Кипре человек и его семья могут получить гражданство, если в экономику страны были вложены инвестиции в размере не менее 2,2 млн евро, – сообщает журнал Time.

По информации Куличенко-старший работает и владеет недвижимостью на Кипре, поэтому смог купить новый паспорт и для дочери. За что многие соотечественники и коллеги по цеху возненавидели Елену и ее деньги. Ведь они вынуждены сидеть в России и слоняться по местным спартакиадам, когда она катается по международным соревнованиям.

"Я получил столько негатива из-за смены гражданства. Я не думаю, что люди могут даже представить, сколько ненависти было в мой адрес", – призналась 20-летняя атлетка Svenska yle.

Уже после ЧЕ-2023 на вопрос, где теперь находится ее дом и считает ли она таковым Россию, легкоатлетка из подмосковного Одинцова ответила весьма расплывчато.

"Мой дом там, где моя семья, где самые близкие. В России ли? (Смеется). Есть много мест. Это действительно самое безумное чувство, которое вы можете испытать, путешествуя из одного дома в другой. Трудно определить, где мой дом, это больше о людях", – заявила после победы на чемпионате Европы (U-23) в финском Эспоо Елена.

Хотя перед полномасштабной войной в Украине, рассказывая о своем обучении в США, Куличенко заверяла, что, несмотря ни на что, ее домом останется Москва.

"Мне предложили стипендию в университете Атланты, там сильная команда и хороший главный тренер. Буду жить в кампусе, выступать на студенческих соревнованиях – все как положено. А летом приезжать на Кипр и прыгать там. Это суперрасклад для меня. Хотя мой дом – Москва", – рассказывала спортсменка "СЭ" два года назад.

В Финляндии Куличенко выиграла первенство континента, взяв высоту 1,91 м. И этот результат стал одним из самых слабых среди всех победительниц молодежных чемпионатов Европы. Худшие показатели были только у итальянки Алессии Трост (1,90 м в 2015 году), россиянки Александры Шамсутдиновой (1,89 м, 2009) и испанки Рут Бейтья (1,87 м, 2001).

Тем не менее для Кипра это первый подобный успех на молодежных чемпионатах. К тому же Куличенко уже отсидела свой двухлетний карантин и фактически нет сомнений, что после этого "золота" бывшую россиянку будут приглашать на другие международные турниры. Особенно при такой привлекательной для рекламы внешности.

Поэтому рано или поздно, если не произойдет ничего экстраординарного, Елена встретиться в секторе с украинками – Ярославой Магучих, Ириной Геращенко и Юлией Левченко, которые являются мировыми лидерами в прыжках в высоту.

И тут возникает вопрос, как относиться к таким атлетам, как Куличенко, которые были воспитаны в путинской стране, считают домом Москву и соответственно под любым флагом остаются россиянами? Как соревноваться с ними в одном в секторе?

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