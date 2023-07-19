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"Мой дом – Москва": экс-россиянка выиграла чемпионат Европы для Кипра и может соревноваться с Магучих и Левченко

Елена Павлова
Другие виды спорта
5 минут
315
'Мой дом – Москва': экс-россиянка выиграла чемпионат Европы для Кипра и может соревноваться с Магучих и Левченко

Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко выиграла молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике в прыжках в высоту (U-23) по флагом Кипра. А после победы с высотой 1,91 метра рассказала про ситуацию в РФ, которая вынудила ее два года назад начать процесс смены гражданства.

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Сейчас российские легкоатлеты не выступают на международной арене из-за полномасштабного вторжения в Украину, однако и до этого на престижные старты допускались считанные представители страны-агрессора из-за массового приема допинга.

"Мой дом – Москва": экс-россиянка выиграла чемпионат Европы для Кипра и может соревноваться с Магучих и Левченко

"Время спортсмена на вершине очень короткое. Все знают, как сложилась ситуация с Россией. Уже какое-то время назад было сложно, тогда – с допингом. И в связи с этим решением я думала в основном о себе как о спортсмене. Я хочу соревноваться. Хочу участвовать в международных соревнованиях и иметь возможность проявить себя там", – цитирует 20-летнюю Елену Svenska yle.

"Мой дом – Москва": экс-россиянка выиграла чемпионат Европы для Кипра и может соревноваться с Магучих и Левченко
"Мой дом – Москва": экс-россиянка выиграла чемпионат Европы для Кипра и может соревноваться с Магучих и Левченко

Со второй половины 2021 года призер юношеского европейского фестиваля-2017 в Дьоре Куличенко выступает за Кипр, а также учится в США и представляет Университет Джорджии (США).

"Просто у меня по определенным причинам несколько лет назад появилось второе гражданство. Вот мой менеджер Алексей Николаев и предложил поменять гражданство спортивное. В России ничего не движется в лучшую сторону. На момент нашего с ним разговора перестали давать даже нейтральные статусы", – рассказывала два года назад прыгунья.

"Мой дом – Москва": экс-россиянка выиграла чемпионат Европы для Кипра и может соревноваться с Магучих и Левченко

На самом деле за свое новое гражданство и жизнь без проблем Елена должна поблагодарить отца и его богатство. На Кипре человек и его семья могут получить гражданство, если в экономику страны были вложены инвестиции в размере не менее 2,2 млн евро, – сообщает журнал Time.

"Мой дом – Москва": экс-россиянка выиграла чемпионат Европы для Кипра и может соревноваться с Магучих и Левченко

По информации Куличенко-старший работает и владеет недвижимостью на Кипре, поэтому смог купить новый паспорт и для дочери. За что многие соотечественники и коллеги по цеху возненавидели Елену и ее деньги. Ведь они вынуждены сидеть в России и слоняться по местным спартакиадам, когда она катается по международным соревнованиям.

"Мой дом – Москва": экс-россиянка выиграла чемпионат Европы для Кипра и может соревноваться с Магучих и Левченко

"Я получил столько негатива из-за смены гражданства. Я не думаю, что люди могут даже представить, сколько ненависти было в мой адрес", – призналась 20-летняя атлетка Svenska yle.

Уже после ЧЕ-2023 на вопрос, где теперь находится ее дом и считает ли она таковым Россию, легкоатлетка из подмосковного Одинцова ответила весьма расплывчато.

"Мой дом – Москва": экс-россиянка выиграла чемпионат Европы для Кипра и может соревноваться с Магучих и Левченко

"Мой дом там, где моя семья, где самые близкие. В России ли? (Смеется). Есть много мест. Это действительно самое безумное чувство, которое вы можете испытать, путешествуя из одного дома в другой. Трудно определить, где мой дом, это больше о людях", – заявила после победы на чемпионате Европы (U-23) в финском Эспоо Елена.

"Мой дом – Москва": экс-россиянка выиграла чемпионат Европы для Кипра и может соревноваться с Магучих и Левченко
"Мой дом – Москва": экс-россиянка выиграла чемпионат Европы для Кипра и может соревноваться с Магучих и Левченко

Хотя перед полномасштабной войной в Украине, рассказывая о своем обучении в США, Куличенко заверяла, что, несмотря ни на что, ее домом останется Москва.

"Мне предложили стипендию в университете Атланты, там сильная команда и хороший главный тренер. Буду жить в кампусе, выступать на студенческих соревнованиях – все как положено. А летом приезжать на Кипр и прыгать там. Это суперрасклад для меня. Хотя мой дом – Москва", – рассказывала спортсменка "СЭ" два года назад.

"Мой дом – Москва": экс-россиянка выиграла чемпионат Европы для Кипра и может соревноваться с Магучих и Левченко

В Финляндии Куличенко выиграла первенство континента, взяв высоту 1,91 м. И этот результат стал одним из самых слабых среди всех победительниц молодежных чемпионатов Европы. Худшие показатели были только у итальянки Алессии Трост (1,90 м в 2015 году), россиянки Александры Шамсутдиновой (1,89 м, 2009) и испанки Рут Бейтья (1,87 м, 2001).

"Мой дом – Москва": экс-россиянка выиграла чемпионат Европы для Кипра и может соревноваться с Магучих и Левченко

Тем не менее для Кипра это первый подобный успех на молодежных чемпионатах. К тому же Куличенко уже отсидела свой двухлетний карантин и фактически нет сомнений, что после этого "золота" бывшую россиянку будут приглашать на другие международные турниры. Особенно при такой привлекательной для рекламы внешности.

"Мой дом – Москва": экс-россиянка выиграла чемпионат Европы для Кипра и может соревноваться с Магучих и Левченко
"Мой дом – Москва": экс-россиянка выиграла чемпионат Европы для Кипра и может соревноваться с Магучих и Левченко

Поэтому рано или поздно, если не произойдет ничего экстраординарного, Елена встретиться в секторе с украинками – Ярославой Магучих, Ириной Геращенко и Юлией Левченко, которые являются мировыми лидерами в прыжках в высоту.

"Мой дом – Москва": экс-россиянка выиграла чемпионат Европы для Кипра и может соревноваться с Магучих и Левченко
"Мой дом – Москва": экс-россиянка выиграла чемпионат Европы для Кипра и может соревноваться с Магучих и Левченко

И тут возникает вопрос, как относиться к таким атлетам, как Куличенко, которые были воспитаны в путинской стране, считают домом Москву и соответственно под любым флагом остаются россиянами? Как соревноваться с ними в одном в секторе?

"Мой дом – Москва": экс-россиянка выиграла чемпионат Европы для Кипра и может соревноваться с Магучих и Левченко
"Мой дом – Москва": экс-россиянка выиграла чемпионат Европы для Кипра и может соревноваться с Магучих и Левченко

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