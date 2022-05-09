''Россияне жаловались, что украинцы их унижали'': тренер наших гимнастов рассказала, как сборную РФ задевал сине-желтый флаг

Россияне просили отстранить сборную Украины по спортивной гимнастике от этапа Кубка мира в Дохе, который прошел в начале марта, уже после полномасштабного нападения оккупантов. По украинского тренера Ирины Надюк, представители РФ предлагали другим делегациям, чтобы наша команда посидела на трибуне, а они покажут, как надо соревноваться.

В интервью OBOZREVATEL Надюк также отметила, что россиян очень зацепили украинские флаги, с которыми наши гимнасты выходили на помост. Они потом всем подряд жаловались, что их обижали и унижали.

"Мы их не обижали, как они потом утверждали в своих соцсетях, что мы их там оскорбляли, унижали. Но вот поступок Ильи Ковтуна, Ромы Ващенко и Назара Чепурного, когда они выходили на помост с флагами Украины на плечах, россиян очень сильно зацепил. Потом на чемпионате России Нагорный тоже надел флаг и поднялся на пьедестал", – рассказала Ирина.

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Тренер вспомнила, что на том этапе Кубка мира в Катаре россияне кричали, что их очень сильно оскорбляет, что украинцы выходят с флагом.

"Почему-то другие страны это не оскорбило. Они понимали, что в Украине идет война и спортсмены поддерживают свою страну. Почему-то другие страны не обиделись и не чувствовали себя ущербными, а вот именно русские спортсмены и тренеры чувствовали себя униженными и оскорбленными там", – заметила наставница.

"Вся эта ситуация показала, что это серая масса людей, которые живут под диктовку одного тирана. Им это удобно и выгодно. У них нет своего собственного мнения, что им сказали, то и говорят. Как сказали вести себя, так и ведут. Серые люди...", – считает Надюк.

Также Ирина вспомнила, как россияне пытались строить козни за спиной украинцев. Но наша команда не реагировала на провокации.

"Они всем делегациям рассказывали, что пусть Украина снимется с соревнований, посидит на трибунах, а им покажем, как надо соревноваться. Так вот Илья Ковтун попал на всех шести снарядах в финалы и показывал, как надо соревноваться, завоевывая награды. И у Назара Чепурного была медаль, и Рома Ващенко в финале был. А они попали на одном-единственном снаряде и завоевали одну "бронзу", – рассказала Надюк.

Полное интервью с Ириной Надюк, которая воспитала призера чемпионата мира и Европы Илью Ковтуна и победителя Юношеских олимпийских игр Назара Чепурного, читайте на нашем сайте в ближайшее время.

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