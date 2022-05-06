'Накрывало не всех сразу': о самых страшных минутах войны и панике на Кубке мира рассказала тренер украинских гимнастов

Украинские спортивные гимнасты выехали на первый этап Кубка мира до нападения России 24 февраля и собирались отказаться от участия, поскольку находились в состоянии шока. Одна из тренеров сборной Украины Ирина Надюк рассказала, что после каждой разминки или подхода они бросались к телефону и смотрели новости из дома.

В интервью OBOZREVATEL Надюк призналась, что самыми страшными были первые сирены, которые она слышала в трубке, разговаривая со своей дочерью в Украине.

Тренер отметила, что после новости о войне в Украине спортсменам было очень сложно собраться. У всех был шок, паника.

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"Мы думали, что не будем соревноваться. Потому что было очень тяжело. Гимнаст разминается, сделал подход и сразу к телефону. Смотрим, какие новости из Украины, что там с нашими детьми и родителями. Есть с ними связь или нет. И так было постоянно. Выступил – сразу в телефон, размялся – сразу в телефон. И спортсмены, и тренеры", – сказала Ирина.

"Мы все очень сильно переживали, потому что нас к такому не готовили. Кто бы мог подумать, что такая война может начаться в современном мире. Это страшно и до сих пор не укладывается в голове", – отмечает Надюк.

Ирина призналась, что самыми страшными были первые сирены, предупреждавшие об угрозе ракетного удара.

"Когда идут соревнования, а тебе звонит дочка, и ты слышишь эти сирены... Это было самым страшным. Но справились, помогали друг другу. Ребята нас поддерживали, а тренеры – ребят. Накрывало не всех сразу, поочередно. У каждого по-своему проходило. И когда мы видели, что кто-то паникует или слишком сильно нервничает, то подставляли свое плечо. И помогали со всем справиться", – говорит тренер.

Находясь вдали от дома, который пытались захватить российские оккупанты, украинцы пережили всю гамму эмоций.

"Сначала был страх, потом появилась ненависть, апатия. Все было... Поэтому мы не хотели участвовать во втором этапе Кубка мира, а собирались ехать домой сразу после первого. Но министерство нам сказало, что нет, это ваш фронт работы, фронт борьбы за нашу страну. И мы продолжили соревноваться", – отметила тренер.

Полное интервью с Ириной Надюк, которая воспитала призера чемпионата мира и Европы Илью Ковтуна и победителя Юношеских олимпийских игр Назара Чепурного, читайте на нашем сайте в субботу.

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