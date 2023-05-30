Россия после допуска на ЧМ по тхэквондо тут же пошла на нарушение с Крымом: начато расследование

Международная федерация тхэквондо (World Taekwondo) начала расследование в отношении России после того, как местная национальная ассоциация включила в свой состав федерацию временно оккупированного Крыма. Страна-агрессорка сделала это после того, как ее атлеты получили право выступать на чемпионате мира в этом виде спорта в соответствии с критериями Международного олимпийского комитета (МОК).

Видео дня

Об этом пишет авторитетный портал Inside the Games, который сделал в World Taekwondo соответствующий запрос. Там подтвердили разбирательства в отношении россиян, однако отказались сообщать подробности.

"Что касается обвинений в адрес Союза тхэквондо России, World Taekwondo в настоящее время расследует этот вопрос и не будет давать дальнейших комментариев, пока этот процесс не будет завершен", – говорится в ответе федерации.

Ранее стало известно, что российские олимпийские чемпионы Токио-2020 Владислав Ларин и Максим Храмцов не допущены на чемпионат мира по тхэквондо. Оба спортсмена состоят в ЦСКА и поддерживают войну в Украине. Сам Ларин сделал вид, что не понимает решения World Taekwondo.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК).рекомендовал федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олимпийский комитет России (ОКР) назвал требование МОК осудить войну в Украине "сортировкой людей по происхождению" и "отречением от отечества".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!