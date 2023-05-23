Олимпийских чемпионов из России настигла карма за поддержку 'СВО'

Российские олимпийские чемпионы Токио-2020 Владислав Ларин и Максим Храмцов не допущены на чемпионат мира по тхэквондо, который пройдет с 29 мая по 6 июня в Баку. Такое решение приняла международная федерация World Taekwondo по итогам проверки спортсменов из России и Беларуси, которым позволили выступать в нейтральном статусе.

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За участие в этом турнире будут начисляться квалификационные очки необходимые для попадания на Олимпиаду-2024 в Париже.

"23 спортсмена были предварительно одобрены для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) после завершения трехэтапного процесса проверки, установленного Всемирным советом тхэквондо 3 апреля. По прибытии в Баку они должны будут подписать декларацию о полном соблюдении условий участия. Допуск двух спортсменов был отклонен после того, как комиссия по рассмотрению заявок определила, что они не соответствуют критериям", – сообщается на официальном сайте World Taekwondo.

Ларин после начала полномасштабного вторжения России агитировал жителей Карелии делать пожертвования в благотворительный фонд, на взносы из которого покупались медикаменты и боеприпасы.

"Друзья, давайте вместе объединимся и поддержим мобилизованных ребят, которые сейчас защищают нашу Родину", - заявил Ларин на видео.

Храмцов в прошлом году записал видеопоздравление президенту России Владимиру Путину с 70-летием. Оно сопровождалось письменным сообщением, в котором чемпион ОИ-2020 трижды использовал букву Z.

Также Храмцов ставил лайки под постами известного бойца смешанного стиля Владимира Минеева в социальных сетях, который сегодня служит на Донбассе в российской армии.

27-летний Ларин и 25-летний Храмцов представляют Центральный спортивный клуб армии и выступали на Всемирных военных играх.

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